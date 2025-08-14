Pasajeros en A Coruña buscan alternativas al tren por los incendios: "Me van a llevar en coche"

La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid se está viendo afectada desde el miércoles por la tarde debido al avance de las llamas en los incendios que afectan a gran parte de la provincia de Ourense. Desde ayer, una escena común en las estaciones de tren son los pasajeros, llenos de incertidumbre, que desconocen cuándo podrán llegar a sus destinos, entre ellas la de A Coruña.

Renfe restableció durante dos horas el funcionamiento del servicio, por lo que algunos afortunados de los afectados por las cancelaciones del día anterior pudieron partir. Sin embargo, poco después de las 11:30 horas, la compañía volvía a verse obligada a detener el tráfico por motivos de seguridad entre Ourense y Puebla de Sanabria.

De esta manera, la compañía informaba de que "los trenes que se encuentran en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación". Además, esta mañana debía haber llegado un tren Avlo procedente de Madrid Chamartín, que ha sido detenido en ruta.

Una situación de incertidumbre que viven algunos pasajeros en la estación de A Coruña, que ya empiezan a buscar otras vías para volver a casa. En el caso de Elisa, una madrileña que vino a pasar unos días a casa de su amiga Laura en Ferrol y que ahora trata de regresar a su ciudad. "Vimos por la mañana el aviso de Renfe de que estaba abierta la circulación y, cuando estábamos de camino, vimos el mensaje en X de que volvía a estar cortada", explica Laura a Quincemil.

Las dos jóvenes explican que se pusieron en contacto con atención al cliente de Renfe para saber si Elisa tendría la opción de viajar en autobús o en otro medio, y les dijeron que no. De manera que han buscado otra vía: "Vamos a ir a Santiago y desde allí unas amigas que tienen coche la van a llevar", cuenta Laura.

Ángel Parrilla, también es de Madrid, y ha estado unos días en la ciudad con su amiga Antía. Ayer debía haber tomado el tren de las 15:50 para volver a casa, por lo que lleva casi un día de retraso. Cuenta a Quincemil que ambos han decidido pedir la devolución del billete y coger un tren a Monforte, de donde es Antía. "Vamos a pasar unos días allí y luego mis padres lo llevarán a Ourense para que pueda coger el tren", explica la joven.

Por el contrario, Cristina, otra madrileña que espera en la estación, tiene su billete a Madrid esta tarde a las 16:00 y todavía no sabe si podrá salir o qué pasará con ella. "Estoy a la espera de lo que ocurra. Encima mañana tengo otro viaje que sale desde Madrid y debería llegar hoy allí", explica. La joven señala que de no poder volver hoy, tendría que buscarse un hotel para dormir en la ciudad y cambiar su viaje de este viernes.