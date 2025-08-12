La estación de tren de A Coruña cuenta con nuevas plataformas para acceder con silla de ruedas

Imagen exterior de la estación de tren de A Coruña provisional por las obras. Quincemil

En medio de las obras para la construcción de la estación intermodal, la estación de tren de A Coruña ha estrenado en las últimas horas unas plataformas elevadoras que permiten facilitar el acceso a los trenes a los pasajeros que se desplacen en sillas de ruedas.

Las plataformas son electromecánicas y de última generación, permitiendo un acceso más cómodo para el pasajero.

Adif ha invertido en esta mejora cinco millones de euros y se han instalado en más estaciones que en A Coruña, con un total de 270 desplegadas por toda la geografía nacional.

Hace escasas fechas, en la estación de A Coruña, se produjo una caída en un andén que acabó derivando en el fallecimiento de una mujer de 82 años días después tras estar hospitalizada en el CHUAC. Este caso se encuentra judicializado.