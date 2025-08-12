Cambre (A Coruña) regula el uso del agua: lo reduce en espacios públicos y prohíbe llenar piscinas

Cambre ha establecido varias medidas para regular el consumo de agua tras la petición de Emalcsa de que se controle tanto en este municipio como en Oleiros, Sada y Bergondo. El ayuntamiento ha publicado un bando en el que informa de la reducción que se establecerá en instalaciones públicas y solicita a los ciudadanos que eviten malgastar el agua en su día a día.

La alcaldesa, Diana Piñeiro Fernández, firma este bando que justifica en la "alerta" en la que Emalcsa "advierte de dificultades para asumir la alta demanda de agua que se está experimentando desde finales del mes pasado". Esto, señala el concello, supone un riesgo y podría derivar en verdaderos problemas de suministro a la ciudadanía.

Ante esta situación, Cambre ha decidido establecer unas medidas iniciales para regular el uso del agua en el municipio. El objetivo, indica el ayuntamiento, es poder hacer frente a una posible prolongación de esta situación mientras no se restablece la normalidad, de forma que se "ayude a mantener la reserva de agua el mayor tiempo posible" si se llega "a una situación de desabastecimiento".

¿Qué medidas ha tomado el Concello de Cambre?

El ayuntamiento ha establecido varias medidas de carácter inmediato. De esta forma, el Concello de Cambre aplicará desde ahora lo siguiente:

Restricción del uso de agua en fuentes ornamentales y elementos similares

Eliminación del baldeo de calles para su limpieza

Prohibición del llenado de piscinas

Reducción de los riegos públicos y privados

Reducción del lavado de coches

Control de consumos en edificios e instalaciones municipales

Control de pérdidas de la red de abastecimiento para detectarlas y minimizarlas

¿Qué medidas se pide tomar a la ciudadanía en Cambre?

Más allá de las medidas establecidas por el Concello de Cambre en instalaciones públicas, el ayuntamiento recoge en el bando varias dirigidas a la ciudadanía. "Resulta imprescindible realizar un uso responsable del agua y adoptar medidas de ahorro en su consumo, evitando malgastarla y minimizando los usos prescindibles", recoge el documento publicado en la web municipal.

Así, la alcaldesa solicita la colaboración de los vecinos, de las instituciones públicas y privadas y de las empresas con sede en el municipio para que eviten el "gasto innecesario de agua". Algunos ejemplos recogidos en el bando son los siguientes:

Reducir el lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados

Reducir el regadío en huertas y optimizar los recursos en la ganadería, revisando los elementos que puedan tener fugas de agua y usando el sistema de goteo

Revisar fugas en baños y cocinas

Usar racionalmente el agua en el aseo personal

Usar electrodomésticos a carga completa

Lavar frutas y verduras en recipientes

Instalar filtros atomizadores o difusores en los grifos de casa

El embalse de Cecebre está al 82%

La capacidad del embalse de Cecebre está al 82%, según los últimos datos. El suministro de agua, por tanto, no es por ahora un problema, aunque los "consumos excesivamente altos" podrían llegar a suponerlo. Ante esta situación, Emalcsa solicitó a Oleiros, Bergondo, Sada y Cambre que extremen el control en el consumo de agua.

Así, Emalcsa ha pedido a estos cuatro municipios que, "en la medida de lo posible", establezcan medidas de concienciación sobre piscinas, riegos o baldeos, al mismo tiempo que les ha solicitado que revisen sus redes para poder detectar posibles fugas.

Sada hizo a finales de la semana pasada un llamamiento al "consumo responsable" de agua en el municipio, en el que ha limiado el riego en parques públicos y el baldeo de las calles. Oleiros también instó a la ciudadanía a hacer un "uso racional" del agua y señaló que este problema se debe a las instalaciones, que habría que mejorar.

A Coruña, por otro lado, no se ve afectada por la petición de Emalcsa ni por el posible problema en el suministro de agua. La compañía detectó consumos más elevados de lo habitual en estos municipios del área, pero no en la ciudad herculina. Fuentes municipales han confirmado a Quincemil que no se tomará ningún tipo de medida.