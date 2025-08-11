La Guardia Civil recupera en Oleiros un coche robado en A Coruña y detiene al ladrón

La Guardia Civil del Puesto de Oleiros recuperó un turismo que había sido sustraído en A Coruña y detuvo a un hombre como presunto autor de los delitos de hurto y uso de vehículo a motor. El detenido cuenta con con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

La actuación se inició tras recibir un aviso de un ciudadano que alertaba sobre una persona manipulando un vehículo estacionado en el aparcamiento del gimnasio municipal de Oleiros. El testigo aseguraba que el individuo había cogido un objeto del maletero antes de abandonar el lugar a pie.

Los agentes desplazados al aparcamiento constataron que el vehículo presentaba daños en una de sus ruedas delanteras. La Guardia Civil realizó las comprobaciones pertinentes y verificó que el turismo había sido sustraído esa misma mañana en la ciudad de A Coruña.

Inmediatamente, se estableció un dispositivo de búsqueda en la zona, que culminó con la localización e identificación del presunto autor, quien coincidía plenamente con la descripción facilitada por el testigo.

El vehículo ha sido devuelto a su legítimo propietario, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial