Controlado el incendio reavivado esta noche en una nave de Bergondo (A Coruña)

El incendio en la madrugada del viernes al sábado una nave en Bergondo (A Coruña). Cedida

La madrugada del pasado viernes al sábado tuvo lugar un incendio en una nave industrial en el polígono de Bergondo en A Coruña, dedicada al almacenaje de productos cosméticos. Un fuego que se reavivó durante la noche de este domingo y que obligó a los bomberos a acudir al lugar para su control.

El personal de seguridad del polígono informaba este lunes a las 08:00 de la mañana, a través del Concello de Bergondo, de que el incendio "se encuentra controlado".

El primer incendio

El primer fuego se produjo el viernes y hasta el lugar se desplazaron los equipos de emergencias apoyados por los bomberos de Arteixo y de dos dotaciones de A Coruña para trabajar en las labores de extinción. Fue el vigilante de seguridad del polígono quien dio aviso del incendio al 112 sobre las 03:40 horas de la madrugada.

De inmediato se solicitó la intervención de los bomberos de Betanzos y también se movilizaron a agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil.

Como resultado del siniestro, el tejado de la nave, que pertenece a la empresa Cosméticos Anfer, colapsó. Además el fuego alcanzó una nave contigua de Hornos Lamastelle provocando daños parciales y el derribo de un muro lateral.