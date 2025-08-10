Detienen a un turista en A Coruña por pelearse con otro en la playa de Lapas Cedida

Este sábado un turista fue detenido en A Coruña después de una discusión que tuvo lugar en la playa de las Lapas, en las inmediaciones de la Torre de Hércules. El suceso se produjo en la tarde de ayer, cuando el detenido estaba discutiendo con otro turista en el arenal.

Hasta el lugar se tuvieron que desplazar efectivos de la Policía Local y de la Nacional.

Durante la intervención policial, el turista se puso violento, por lo que los agentes procedieron a detenerlo.

Debido al estado en el que se encontraba cuatro policías tuvieron que encargarse de su desalojo.