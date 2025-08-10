Declarado un incendio en el monte de San Pedro en A Coruña

Esta tarde se ha declarado un incendio en el monte de San Pedro de A Coruña. Los bomberos se encuentran en la zona trabajando ya en las tareas de extinción.

El suceso se produjo a las 16:40 de esta tarde. Por el momento se desconocen las causas y la extensión. Pasadas las 17:00 horas un fuerte olor a quemado se percibía ya en la ciudad, que hoy se encuentra bajo alerta amarilla por altas temperaturas.

El fuego se produjo frente al centro municipal de empleo, en la calle Simón Bolívar, en la zona próxima a la Estrada dos Fortes, subiendo hacia el monte. En el lugar está todo el personal de bomberos trabajando para controlarlo con tres unidades y un vehículo de mando. También está presente la Policía Local.

La Xunta de Galicia no ha podido brindar apoyo con el 085 de momento ya que no tenía más efectivos disponibles debido a los incendios activos en Galicia.

Siguen sin control los incendios de Maceda y Chandrexa en Ourense, donde se han quemado entre ambos 1.500 hectáreas y están controlados los de Padrenda en Ourense, los de Ponteceso en A Coruña y está estabilizado el de A Fonsagrada en Lugo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.