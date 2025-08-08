Ofrecido por:
A Coruña no establecerá de momento medidas restrictivas en el consumo de agua
La alcaldesa, Inés Rey, sí ha explicado que se ha detectado un repunte de consumo superior al de este período en otros años en cuatro ayuntamientos limítrofes y que Emalcsa les ha pedido que "estudien las medidas oportunas"
Más información: Emalcsa pide a Bergondo, Sada, Cambre y Oleiros (A Coruña) que extremen el control del consumo de agua
El concello de A Coruña descarta, de momento, establecer medidas restrictivas con respecto al consumo de agua para tratar de reducir el mismo a tenor de la situación de abastecimiento de los últimos días.
La primera edil coruñesa, Inés Rey, ha explicado hoy ante los medios de comunicación que el embalse de Cecebre se encuentra "al 83% de su capacidad. En principio no hay riesgo de sequía pero es cierto que Emalcsa contactó con algunos ayuntamientos limítrofes porque los consumos están siendo notablemente superiores a los de otros meses de otros años en el mismo período".
Esos consumos los ha catalogado de "excesivos" y que "no sabemos a qué se debe". Por ello, lanzan este aviso "para que los ayuntamientos de Bergondo, Cambre, Oleiros y Sada estudien las medidas oportunas de cara a reducir el consumo que sí podría provocar corte o restricción, que esperamos que no se produzca, de seguir".
En ese sentido, han mantenido una reunión desde Emalcsa con el resto de ayuntamientos del área metropolitana "para ver esta situación".