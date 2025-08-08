Ofrecido por:
Cerceda (A Coruña) presenta alegaciones contra el Parque Eólico Seixo
Preocupa la escasa distancia que la normativa actual exige entre los aerogeneradores y las viviendas en núcleos habitados
El Ayuntamiento de Cerceda ha presentado alegaciones al proyecto del Parque Eólico Seixo, promovido por MOWE Energía S.L.U., con una potencia instalada prevista de 77 MW, y ha reclamado su paralización inmediata "hasta que se revise y actualice de forma integral el Plan Eólico Sectorial de Galicia, aprobado en 1997".
El gobierno municipal considera que la planificación vigente "está completamente superada por la realidad tecnológica actual y que su aplicación provoca riesgos inaceptables para la calidad de vida de la población y la protección del medio natural y del paisaje".
Una de las cuestiones que más preocupa al Ayuntamiento en este proyecto es, afirma, "la escasa distancia que la normativa actual exige entre los aerogeneradores y las viviendas en núcleos habitados".
"El marco legal del 97 establece un mínimo de 500 metros, pensado para turbinas mucho más pequeñas y menos potentes que las actuales". "Este parque eólico contempla máquinas de entre 4 y 5,2 MW de potencia unitaria, con palas que pueden alcanzar los 132-145 metros de diámetro, características que implican un incremento significativo del impacto visual y, sobre todo, del impacto acústico".