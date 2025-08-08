Carral (A Coruña) organiza la décima edición de su ciclo Músicas Íntimas: este es el cartel

El Ayuntamiento de Carral, en A Coruña, celebrará el jueves 14 de agosto y el viernes 15 la décima edición de su ciclo Músicas Íntimas. El programa regresa con varias novedades: la primera, relacionada con el formato de los espectáculos, y la segunda, con su localización.

Por un lado, además de música, esta edición incluirá también espectáculos de danza previos a los conciertos, ofreciendo así al público asistente una experiencia más completa. Por otro lado, las actividades se llevarán a cabo en el Campo da Feira de Carral.

La primera propuesta tendrá lugar el jueves 14 de agosto, a las 20:30 horas. Compañía de Danza será la encargada de inaugurar el ciclo con Un baile ceibe. Se trata de una adaptación coreográfica de Ceibe, una pieza contemporánea de danza y música tradicional que profundiza en la relación entre el género y nuestra tradición.

A lo largo del espectáculo, los bailarines invitarán al público a reflexionar sobre las categorías de género y los estereotipos impuestos socialmente, con el objetivo de tomar distancia de la normatividad y construir nuevas formas de entender el cuerpo y el movimiento.

Ese mismo día, a las 21:00 horas, llegará Abril, un proyecto integrado por Claudia Abril (voz y percusiones) y Marina Carpente (violín y voz).

Ambas interpretarán distintas melodías tradicionales gallegas e ibéricas, adaptándolas a sonoridades actuales, con una personalidad y frescura propias. En el concierto sonarán instrumentos como la pandereta, el pandero o el violín folk, dando como resultado un repertorio que combinará tradición y modernidad.

Programa del viernes

Analepsis, de Paula Quintas, será la función de danza que inaugurará la jornada del viernes 15 de agosto (a las 20:30 horas).

En este caso, se trata de una actuación de danza y circo que expondrá una historia de acción y reacción entre el cuerpo y el objeto. Durante la representación, el cuerpo se verá sometido a diferentes experiencias acrobáticas y de funambulismo dirigidas por el objeto.

El cierre de Músicas Íntimas llegará de la mano de SeKadra, un dúo gallego-brasileño formado a principios de 2022 e integrado por Arturo Rúa (teclados y sintetizadores) y Paulo Silva (batería, percusión y sintetizadores).

El dúo ofrecerá un recital basado en la música tradicional gallega, con influencias de la tradición escandinava, el jazz, la música flamenca y la brasileña. A pesar de su corta trayectoria, SeKadra ya ha actuado en numerosos escenarios, salas y teatros de España, y ha participado también en el festival alternativo de reciente creación Sons D’Ardora. Su concierto comenzará a las 21:00 horas.

La entrada es gratuita. Las personas interesadas en asistir podrán obtener más información sobre las distintas propuestas en la página web del Ayuntamiento de Carral.