Los bomberos de A Coruña acuden a la calle Fanny Garrido por un desprendimiento de cascotes

Imagen de archivo de vehículos de bomberos de A Coruña Twitter @bombeiroscoruna

Los bomberos de A Coruña han intervenido esta tarde en la calle Fanny Garrido tras recibir aviso de un desprendimiento de cascotes de un edificio de esta calle herculina.

Así, tras personarse primero efectivos de la Policía al recibir aviso de este incidente, comprobaron que no había nadie en el domicilio del que proceden esos elementos, movilizando a los bomberos.

En concreto, testigos presenciales explicaron a Quincemil que cayó un trozo de madera sobre un coche estacionado y, también, trozos de cristal que parecían proceder de un ventanal y algunos cascotes de la propia fachada.

Una mochila sospechosa obliga a intervenir a la Policía Nacional en Obelisco

Esta tarde en el Obelisco han intervenido agentes de la Policía Nacional tras ser comisionados al detectarse una mochila sospechosa abandonada en ese entorno.

Los agentes acordonaron la zona y revisaron si había elementos sospechosos en mobiliario público mientras comprobaban el contenido de la mochila.

Fuentes de la Policía Nacional confirman a Quincemil que se trató de una falsa alarma.