Paderne (A Coruña) aprueba su presupuesto para 2025 con 2,59 millones, el más alto de su historia
Las cuentas del ayuntamiento suben un 11% con respecto a las de 2024. El pleno también aprobó que Martes de Carnaval y el 18 de agosto sean festivos locales de 2026
El Concello de Paderne aprobó ayer en pleno su presupuesto para este 2025. Las cuentas son las más elevadas de su historia con 2.590.099 euros, lo que supone un 11% más que en 2024. El pleno, además, aprobó como festivos locales para 2026 Martes de Carnaval y el 18 de agosto.
Las cuentas contaron con los votos a favor de PSOE y BNG, mientras que el PP votó en contra y el concejal no adscrito, Salvador García, se abstuvo. El voto de calidad del alcalde, por tanto, permitió sacar adelante este documento "que evita que Paderne caiga en la parálisis y continúe atendiendo de la mejor manera las demandas de sus vecinos y vecinas", según el regidor Sergio Platas.
El Gobierno local señala que los presupuestos ponen en el centro a las personas, con una partida de 528.663,87 euros para gasto social. En el ámbito de la cultura destacan las partidas destinadas a actividades como los premios de Carnaval, el concurso de fotografía, las subvenciones culturales o los premios literarios, con la novedad de una partida para ayudas escolares y a la natalidad.
Sergio García lanzó un mensaje de agradecimiento para las personas implicadas en la redacción del presupuesto, "así como a quien escuchó y aportó" para que "Paderne avance y haga mejor la vida de los vecinos".
El pleno celebrado este miércoles a las 21:00 horas aprobó por unanimidad los días festivos locales para el próximo año. Así, han quedado establecidos el Martes de Carnaval y el 18 de agosto como no lectivos para 2026.