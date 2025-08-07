Una despliegue de los bomberos de A Coruña en la Ronda de Outeiro altera el tráfico por falsa alarma

Los bomberos de A Coruña han llevado a cabo esta tarde, a las 20:05, una apertura forzada en un edificio de la Ronda de Outeiro que ha causado pequeñas afecciones al tráfico, cortando incluso un carril de circulación.

En concreto, los profesionales fueron requeridos para acceder a una vivienda del séptimo piso, que corresponde con la octava altura al contar con un entresuelo. El despliegue de su camión causó una imagen que los viandantes contemplaron y comentaron mientras se desarrollaba en corrillos.

Finalmente, se debió a una falsa alarma. Se intentó el acceso por puerta y patio, pero no fue posible. En el interior de la vivienda no había nadie.

Además, los bomberos tuvieron que acometer varias actuaciones a lo largo del día de hoy. A las 19:03 colaboraron con la Policía Local para movilizar a una persona con movilidad reducida en Atocha Baja, a las 13:02 colaboraron con Salvamento Marítimo de A Coruña para el amarre de una lancha en el puerto de Santa Cruz, y a las 12:35 procedieron a la limpieza de una mancha en la calzada de unos cinco metros cuadrados a petición de la Policía Local, aplicando agua con dispersarte.