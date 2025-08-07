Imagen de la intervención.

Imagen de la intervención. Cedida.

A Coruña

Una despliegue de los bomberos de A Coruña en la Ronda de Outeiro altera el tráfico por falsa alarma

Los profesionales tuvieron que usar una escalera de un camión para acceder a un séptimo piso llevando a cabo una apertura forzada

Los bomberos de A Coruña han llevado a cabo esta tarde, a las 20:05, una apertura forzada en un edificio de la Ronda de Outeiro que ha causado pequeñas afecciones al tráfico, cortando incluso un carril de circulación.

Bomberos, Policia Local y 061 atendieron la urgencia.

En concreto, los profesionales fueron requeridos para acceder a una vivienda del séptimo piso, que corresponde con la octava altura al contar con un entresuelo. El despliegue de su camión causó una imagen que los viandantes contemplaron y comentaron mientras se desarrollaba en corrillos.

Finalmente, se debió a una falsa alarma. Se intentó el acceso por puerta y patio, pero no fue posible. En el interior de la vivienda no había nadie.

Además, los bomberos tuvieron que acometer varias actuaciones a lo largo del día de hoy. A las 19:03 colaboraron con la Policía Local para movilizar a una persona con movilidad reducida en Atocha Baja, a las 13:02 colaboraron con Salvamento Marítimo de A Coruña para el amarre de una lancha en el puerto de Santa Cruz, y a las 12:35 procedieron a la limpieza de una mancha en la calzada de unos cinco metros cuadrados a petición de la Policía Local, aplicando agua con dispersarte.