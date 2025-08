A Coruña cierra la campaña contra los excrementos de perro en la calle con 73 sanciones

El Concello da Coruña pone fin este sábado a la campaña municipal dirigida a combatir los comportamientos incívicos relacionados con la tenencia de animales, con un balance de 73 sanciones tramitadas por la Policía Local.

La actuación se centró especialmente en el incumplimiento de la obligación de recoger los excrementos caninos, una conducta tipificada como infracción en la Ordenanza municipal de protección y tenencia de animales.

La campaña comenzó con una fase informativa en la que se distribuyeron 10.000 dispensadores de bolsas y 5.000 botellas para diluir los orines, junto con acciones de concienciación en parques y espacios públicos. Una vez finalizado ese período, durante el último mes se intensificó la vigilancia y se aplicó el régimen sancionador recogido en la normativa.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, destacó que "esta campaña permitió actuar contra comportamientos incívicos que afectan al cuidado de la ciudad y a la convivencia. La mayoría de la ciudadanía cumple con las normas, pero es importante recordar que la limpieza de los espacios comunes es una responsabilidad compartida".

Las infracciones se detectaron mayoritariamente en zonas de gran afluencia y en horarios de mayor tránsito, y las sanciones impuestas pueden alcanzar los 500 euros.

Con el cierre de la campaña este viernes, finaliza el operativo extraordinario de control. No obstante, desde el Concello se subraya que la Ordenanza municipal de protección y tenencia de animales sigue plenamente vigente y que la Policía Local continuará realizando labores de vigilancia para controlar y sancionar conductas incívicas como no recoger los excrementos de los perros o no llevar la botella para limpiar los orines, una infracción que también se sanciona.