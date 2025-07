As Xubias, año 1: etapas y polémicas del plan de regeneración urbana en el litoral de A Coruña

Los vecinos de As Xubias, en A Coruña, saben desde julio de 2024 que esta zona del litoral de la ría será objeto de una relevante regeneración urbana. La anunció el Concello en una visita a la zona con el prestigioso arquitecto británico David Chipperfield, presentado como autor del proyecto del nuevo diseño.

Desde entonces, los residentes (y los coruñeses) han conocido algunas actuaciones previstas en el plan, entre ellas la construcción de viviendas, recogidas en un convenio firmado hace justo un año por el Ayuntamiento con un fondo inversor europeo, Ginkgo Advisor, que ha adquirido más de cuarenta parcelas en As Xubias de Arriba y en el núcleo marinero de As Xubias de Abaixo.

Este convenio ha sufrido una modificación importante un año después de la primera firma y de que la oposición municipal lo vetase el pasado mes de septiembre con una moción del BNG en el Pleno que pedía su anulación por "opacidad" y "falta de transparencia".

El Partido Popular sigue rechazando el acuerdo y los nacionalistas, que presentaron alegaciones, han celebrado la admisión de cambios que propusieron, por lo que variaron su postura.

Núcleo marinero de As Xubias de Abaixo. Quincemil

El texto, aprobado este jueves en el Pleno con el apoyo del Bloque y la negativa reiterada del PP, supone un paso adelante para un ambicioso proyecto al que le quedan más etapas y todavía mucho tiempo. A continuación se repasan las claves del asunto.

¿Quién promueve la regeneración de As Xubias?

Ginkgo Advisor propone en A Coruña una "revitalización sostenible del suelo urbano". Se trata de un fondo inversor con sede central en Ginebra (Suiza) con experiencia en consultoría financiera, análisis de mercados y transformaciones urbanísticas con criterios sostenibles.

El fondo compra terrenos industriales contaminados o ámbitos deteriorados para llevar a cabo una planificación urbana desarrollada en asociación con promotores inmobiliarios y en colaboración con ayuntamientos. En España tiene proyectos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Gijón y Oviedo.

Coches bajo la avenida de A Pasaxe y frente a casas de As Xubias de Arriba. Quincemil

En A Coruña, Ginkgo y el Concello han firmado un convenio (ahora modificado) que impulsa en As Xubias construcción y rehabilitación de viviendas, recuperación ambiental y habilitación de servicios públicos.

¿Quién diseñará la transformación de As Xubias?

El proyecto llevará la firma de David Chipperfield, arquitecto inglés afincado durante parte del año en Galicia, donde ha planificado otras renovaciones urbanísticas, como en A Pobra do Caramiñal. Tras colaboraciones con cinco estudios locales de arquitectura, ultima un plan director que será presentado en breve.

En As Xubias se prevén actuaciones en el antiguo ámbito marinero, junto a la playa de Oza y en la zona donde estaba la discoteca Pachá, cuyo edificio abandonado fue demolido el pasado abril. En estos lugares hay solares vacíos o inmuebles sin uso o en ruinas en terrenos que ha comprado el fondo europeo, un total de 42, a través de la sociedad Castro de Oza, participada por Ginkgo y con sede en Madrid.

¿Por qué la oposición rechazó el convenio y el plan en 2024?

PP y BNG denunciaron hace un año que el Concello no había informado del plan de As Xubias ni a la oposición ni a los vecinos. No hubo reuniones municipales con los afectados hasta semanas o meses después.

Los populares calificaron la operación como "pelotazo urbanístico", especialmente desde que criticaron la relación con el fondo de la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien entonces había sido elegida por el Concello para dirigir un plan estratégico de la ciudad y hoy está investigada por corrupción en el marco del caso Koldo.

Los nacionalistas también denunciaron "intereses privados" del fondo, censuraron que el plan no incluyese vivienda protegida y exigieron al Gobierno local que llevase a cabo en As Xubias una modificación urbanística para reducir la edificabilidad en el ámbito, de 633 a 241 pisos, según un cambio en el plan general que el Concello había paralizado en 2022.

¿Por qué ha sido aprobado ahora el acuerdo?

PP, BNG, vecinos y asociaciones de la ciudad alegaron en 2024 contra el convenio firmado hace un año con Ginkgo. El Concello no respondió hasta ahora, y lo hizo con la presentación de un acuerdo modificado.

El nuevo texto atiende demandas de los nacionalistas, como la inclusión de un porcentaje del 20% de pisos protegidos y la reordenación urbanística de todo el litoral de As Xubias, de manera que la edificabilidad quedará reducida y los promotores no podrán construir por encima de las 241 viviendas previstas.

El fondo cederá al Concello de forma gratuita parcelas que ha adquirido y también negocia con el propietario la obtención del pazo Guyatt, conocido como el pazo del inglés, una zona donde se proyectaría la creación de espacios de uso público.

Vivienda unifamiliar en ruinas en As Xubias de Abaixo, cerca del Materno Infantil. Quincemil

Además, se mantiene la infraestructura ferroviaria junto al mar, por la que se mueven trenes de mercancías y se usa para la conexión de cercanías a Ferrol y el servicio que va hacia Monforte.

El apoyo del Bloque ha sido fundamental para que el convenio fuese aprobado y el proyecto siga el curso previsto, pues el Gobierno socialista necesita sus votos para salir adelante en el Pleno. Hace un año no los tenía, ahora sí.

El PP continúa censurando "las formas" en que el Concello ha actuado en As Xubias y prevé que los planes del fondo "expulsarán vecinos del barrio".

¿Qué opinan los vecinos?

Residentes en As Xubias de Arriba y de Abaixo lamentaron en su día no haber sido informados del proyecto de regeneración por el Gobierno local o representantes de Castro de Oza o Ginkgo. Los encuentros se produjeron más tarde. Chipperfield, como en julio de 2024 volvió a pasear por el lugar, pero nada contó.

Hay vecinos que viven en As Xubias desde siempre, entre la playa de Oza y el Hospital Materno Infantil, y defienden el ámbito tranquilo del lugar y su carácter tradicional. Temen que sus viviendas, las que aún no ha adquirido el fondo, puedan ser expropiadas. Aprueban mejoras en el entorno, pero no les gusta, de nuevo, no haber recibido información.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?

Con la aprobación del convenio en el Pleno, ahora falta conocer el plan director, en el que David Chipperfield Architects ha estado trabajando todo este tiempo. Podría ser presentado tras el verano.

En los próximos cuatro meses se tramitará al mismo tiempo el cambio urbanístico en el plan general que rebaja la capacidad edificatoria en As Xubias.

Es difícil estimar otros plazos más allá de estos pasos más próximos. Cualquier actuación del futuro en solares, terrenos o inmuebles ya comprados o en vías de adquisición tendrá sus propios procesos, que pueden durar varios años.