Tania (28 años), rotunda sobre la ampliación de permiso de maternidad en Galicia: "Me parece bastante fuerte"

Buenas noticias para los futuros papás y mamás en Galicia: PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para aumentar el permiso por nacimiento de las 16 actuales hasta las 17 semanas, y retribuir dos semanas por permiso de cuidado de menor.

Según han indicado a Europa Press fuentes del partido liderado por Yolanda Díaz hoy lunes, 28 de agosto, el acuerdo contempla una semana más de nacimiento y cuidados hasta que el niño tenga 12 meses; es decir, de las 16 actuales hasta las 17, con entrada en vigor "inmediata".

En Galicia, muchas madres se beneficiarán de este nuevo acuerdo. "En mi caso me puede beneficiar porque se implementaría a partir de prácticamente ya", comenta a este medio Tania, una joven de 28 años que dará a luz el próximo mes de octubre.

"De todas formas, aún con las 17 semanas tendría que volver al trabajo cuando la niña no habría cumplido cuatro meses. Me parece bastante fuerte porque, en el caso de que tengas una red de apoyo familiar, genial, pero si no tendría que ir a una escuela infantil", señala Tania.

Y añade: "Estamos hablando de mandar a un bebé de unos cuatro meses, que ni siquiera es capaz de sentarse solo y tampoco come otra cosa que no sea leche. O sea, es como «Acabas de nacer y ya tengo que acostumbrarte porque me tengo que ir»".

En el caso de Tania, podrá dividir la baja, y su hija comenzará la escuela infantil en septiembre de 2026. "O sea, con casi 11 meses", explica. "Cuando te planteas tener hijos, es porque quieres pasar tiempo con ellos", agrega.

El Gobierno aprobará mañana martes, 29 de julio, en Consejo de Ministros la ampliación del permiso de nacimiento de 16 a 17 semanas y la retribución de dos de las 8 semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que cumpla 8 años, según ha anunciado Pedro Sánchez.

Una "novedad importante", según ha precisado el presidente del Gobierno, es que las dos últimas semanas podrán disfrutarse "de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan ocho años" y podrán disfrutarlas también "de forma retroactiva" aquellas familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto del año 2024.

Por otro lado, en el caso de familias monoparentales, encabezadas por mujeres, pasarán a tener 32 semanas de permiso por nacimiento o cuidados frente a las 16 actuales.

"Lo que quiero decir con esto es que, frente a los recortes que sufrimos en el pasado, hoy hay una ampliación de derechos constante y persistente por parte del Gobierno de España. Y, por tanto, lo que hacemos es reforzar nuestro Estado de Bienestar".