El entorno de la plaza Galicia de A Coruña tendrá una nueva parada de autobús

A Coruña sumará en los próximos días una nueva parada de autobús. Esta se situará en la calle Notariado, junto a la plaza de Galicia bajando desde Juan Flórez hacia la plaza de Ourense y dará servicio al barrio del Ensanche.

Por aquí circularán las líneas 3 y 7, después de los cambios en su recorrido que se produjeron tras la reforma de San Andrés.

Desde el Concello explican que, como ambas líneas recorren las calles del Ensanche, se optó por delimitar una nueva parada para las personas usuarias de este barrio.

Así, junto al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se delimitará una superficie de 18 metros para la nueva parada. Su señalización horizontal pintando en la carretera se llevará a cabo en los próximos días y también se instalará en el lugar el poste informativo de las líneas que usarán esta parada, así como su mapa.

La concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, afirmó que esta medida servirá para seguir adaptando "o mapa do transporte urbano á nova realidade da cidade. No caso da nova parada que se delimitará na rúa Notariado, habilítase mentres non se defina o percorrido definitivo das liñas, que se veu modificado polas últimas intervencións en San Andrés e os Cantóns".