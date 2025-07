A Coruña amanece con nubes pero se prepara para un fin de semana de sol y playa

Bos días! Quedamos en #Galicia entre o anticiclón situado en Azores e as baixas presións ao norte 👇

-vento do norte máis intenso á tarde

-chuvascos no terzo norte e menos nubes canto máis ao sur

-as temp máximas baixan na metade norte (20ºC-25ºC) e ascenden no sur (25ºC-30ºC) pic.twitter.com/L3hKjiC4oM