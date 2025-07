A Coruña será sede de unos debates sobre el futuro del cerebro humano

La red internacional de investigación The Centre for Neurotechnology and Law ha escogido la ciudad gallega de A Coruña para realizar la primera de las jornadas más relevantes a nivel internacional sobre el futuro del cerebro humano.

El evento acercará al gran público el trabajo de expertos mundiales en derecho, ciencia, medicina y neurotecnología, y su objetivo es responder a los retos que el desarrollo de la neurotecnología plantea para el ser humano y el libre desarrollo mental de las personas, tal y como han explicado en un comunicado de prensa.

El primero de los eventos se celebrará el 26 de septiembre en A Coruña en la sede de ITG en el Cantón Grande, 9, y el segundo el 1 de octubre en la Biblioteca Británica de Londres. La jornada española contará con miembros de la Secretaría de Estado de Transformación Digital, la Agencia Española de Protección de Datos y la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia. Expertos internacionales evaluarán, desde el ámbito jurídico, científico, médico y empresarial, las implicaciones que para el futuro del cerebro humano plantean los avances científicos y las nuevas empresas neurotecnológicas, como la empresa Neuralink de Elon Musk.

El abogado de CCS Abogados, Ángel Judel Pereira, recientemente elegido miembro del Comité Ejecutivo de la red internacional de investigadores Centre for Neurotechnology and Law, con sede en Londres, ha conseguido que España sea sede internacional del evento.

"Estamos ante tecnologías que permiten superar la última frontera del conocimiento sobre el ser humano. La elección no es una casualidad. Pretendemos que España y los países hispanoamericanos no se queden atrás en la investigación, conocimiento y regulación de unas tecnologías que cambiarán para siempre nuestro conocimiento de la mente y el cerebro", subraya el letrado.

"Las Jornadas son gratuitas y abiertas al público. Buscan generar un acercamiento didáctico, ya que es importante que los profesionales, los empresarios y el público en general se familiaricen con unas tecnologías llamadas a ser protagonistas de la revolución tecnológica de la próxima década" destacan desde el Centre for Neurotechnology and Law. También apuntan una cifra para demostrar estas afirmaciones: "Un informe de este año de la consultora norteamericana Morgan and Stanley señala que la inversión prevista en Estados Unidos en este ámbito, incluyendo aplicaciones como interfaces cerebro-computadora para controlar ordenadores, videojuegos o brazos robóticos, podría superar los 28 000 millones de dólares para 2034".

Un amplio programa

El encuentro en España será inaugurado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el ex alcalde y decano de la Facultad de Derecho de la UDC, Xulio Ferreiro, el presidente de ITG, Antonio Couceiro y el médico coruñés Francisco Martelo, presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia. También destaca la presencia de la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega-Paino y del nuevo Director de la Agencia Española de Protección de Datos, Lorenzo Cotino.

En la jornada de la mañana participarán importantes juristas como Carlos Amunátegui, que lideró en Chile la primera reforma constitucional a nivel mundial que introdujo la protección del cerebro humano como un derecho fundamental. También serán parte del panel de expertos legales como el ex ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el australiano Allan McCay, miembro de la Comisión Australiana de Derechos Humanos y Neurotecnología, y los abogados expertos en neurotecnología Angel Judel y Harry Lambert, fundador de la consultora internacional sobre neurotecnología Cerebralink.

En el panel de la tarde destaca la presencia de María López, CEO de Bitbrain, la empresa de neurotecnología más relevante creada en España, que explicará el funcionamiento de la neurotecnología y cómo una empresa de estas características puede crearse en el entorno empresarial español.

Galicia estará representada por Qubiotech, empresa especializada en la aplicación de la IA a las técnicas de neuroimagen. Su CEO, Daniel Fernández Mosquera, explicará cómo su tecnología ha mejorado los diagnósticos de enfermedades neurológicas y cómo ha sido empleada, incluso, en dos procedimientos judiciales con petición de pena capital en Estados Unidos.

Los neurocientíficos Cristina Nombela y Javier Díaz-Nido explicarán los últimos avances en neurotecnología como la creación de cerebros artificiales, las copias digitales del cerebro, la intervención sobre la percepción y los estados mentales, la decodificación del habla o la telepatía digital.