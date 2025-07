Un viaje en bus a las playas del área de A Coruña: "He visto a la policía tener que intervenir"

Mónica y Lili esperan al bus en la parada de Entrejardines de A Coruña. Van a Santa Cristina y su vehículo de transporte llega en 5 minutos. Va en hora. A otros, los que van a sus casas, les queda un buen rato de espera.

Con la llegada del verano, las playas del área metropolitana de A Coruña se llenan de toallas y mochilas de jóvenes que llegan en bus.

Desde que la Xunta reforzó la conexión con arenales como Mera y Canide el pasado 7 de julio, con nuevos horarios y más frecuencias, muchos aprovechan la oportunidad para desplazarse sin coche.

Pero su uso del transporte público no se limita al verano, y mucho menos a ir a la playa. Rodrigo, lo tiene claro: "Los peores son los de Monbus". Vive en A Coruña pero se desplaza a menudo a Betanzos.

"Mi bus no cumple los horarios. Llega tarde… y cuando no, llega antes y se va sin esperar. Eso me pasó más de una vez", denuncia. Para él, ni en verano mejora el servicio.

En los arenales, Nacho e Isidro son caras conocidas. Nacho, residente en Mera pero empadronado en A Coruña, lo usa "todos los días". Aunque el servicio se ha reforzado, para él la mejora es limitada: "Yo lo veo más o menos igual que otros veranos".

Nacho e Isi

Asegura que en días de fiestas o buen tiempo "hay que esperar años para pillar un bus", y que ha llegado a presenciar cómo "la policía tuvo que intervenir porque la gente no quería bajarse de un bus lleno".

Isidro utiliza el bus principalmente para ir a surfear a las playas de Arteixo: "Es muy cómodo, no suele haber problema porque no va tanta gente como a Mera". Pero también reconoce que, para volver a Coruña desde las playas, la saturación es habitual.

Mónica y Lili, dirección Santa Cristina

Desde el centro de A Coruña, Mónica y Lili cogen el bus para ir a playas como Santa Cristina, Bastiagueiro o Mera. Lo hacen sobre todo en verano, aunque también durante el resto del año para ver a familiares o visitar amigas.

Mónica y Lili.

"Entre semana está bien, pero los fines de semana es una odisea", asegura Mónica. Cuando va a Sada a ver a su padre los domingos, "hay que esperar muchísimo".

Lili coincide: "De noche hay menos buses y no siempre respetan los horarios. A veces pasan antes sin avisar". Por eso, confiesa que ha aprendido a esperar con antelación: "Si pasa a las 22:30, tienes que estar a las 22:15 para no quedarte colgada".

"Ahora meten más buses por las playas, pero en invierno también hay gente que trabaja o estudia y necesita el bus igual". Critican que las mejoras solo se apliquen en verano, cuando "lo que falta es una mejora estructural durante todo el año".

Los Concellos piden más frecuencias

Aunque la Xunta ha reforzado algunas líneas, como las que conectan A Coruña con Mera, las quejas de usuarios y concellos siguen acumulándose. Municipios como Oleiros, Sada y Culleredo han reclamado a la administración autonómica una mejora global del servicio, con más frecuencias, nuevas rutas y mayor atención a las necesidades reales de sus ciudadanos.

Algunas peticiones han sido parcialmente atendidas —como los buses al aquapark de Cerceda o ajustes en Cambre—, pero la sensación general es que las mejoras son parches de temporada y no una solución estable.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, fue tajante: "Está claro que o transporte impórtalles un bledo". Desde Sada, su homólogo Benito Portela criticó el "desleixo" de la Xunta, mientras que desde Culleredo se insiste en aprovechar las sinergias con A Coruña para diseñar una red eficaz.