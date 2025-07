Arrancan esta semana las obras en las calzadas del Campo de la Leña y la calle San Juan de A Coruña

Esta semana comenzará una nueva fase de trabajos en el barrio de Monte Alto para renovar el firme en los viales y calzadas de titularidad municipal, que se desarrollará en el entorno del Campo da Leña y a lo largo de la calle San Juan, en una superficie de más de 2.700 metros cuadrados.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó la importancia de esta intervención, que ya se había planteado semanas atrás, "pero que se programó para mediados de este mes para favorecer el desarrollo del tramo final del curso en el colegio Grande Obra de Atocha y, además, facilitar la celebración de las fiestas de San Juan a finales de junio".

Ahora, con el inicio de la temporada estival, el Concello aprovecha para iniciar las intervenciones de mejora del firme, de las que ya se ha informado previamente al sector hostelero de la zona para retirar temporalmente las terrazas habilitadas sobre la calzada mientras se desarrollan los trabajos.

Por otra parte, estos días avanzan los trabajos en el núcleo poblacional de A Silva, donde se está pavimentando los accesos desde la calle Benela.

Este año, el Concello alcanza casi los 2 millones de euros de inversión con el objetivo de renovar el firme de las calzadas municipales. A lo largo de este 2025 se ha actuado en el Paseo Marítimo —Pedro Barrié de la Maza y el entorno de As Lagoas—, la avenida del Metrosidero y As Ánimas, la rotonda de As Paxariñas y también en Cuatro Caminos, en diversos puntos de Agrela, en Linares Rivas, en la plaza de Ourense, así como en Manuel Murguía y la avenida de La Habana.