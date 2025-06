Sindicatos del transporte en A Coruña anuncian protestas si persiste el bloqueo del nuevo convenio

Las tres plataformas sindicales que negocian el convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera en la provincia de A Coruña —formadas por CIG, CCOO y UGT— anuncian movilizaciones en las próximas semanas ante la negativa de la patronal a aceptar una subida salarial.

Los sindicatos consideran que la respuesta mostrada por las asociaciones empresariales ACOTRADES, TRANSCAF y ASCENTRA ante sus propuestas constituye una falta de respeto hacia las personas trabajadoras del sector.

En la última reunión de la mesa negociadora la patronal informó de que su única pretensión es tratar una subida mínima del incremento salarial sin atrasos ni revisión, y el resto del convenio no tocarlo. Incluso la aplicación del dicho convenio no sería con carácter retroactivo, sino a partir de la firma del mismo.

El anterior convenio colectivo finalizó el 31 de diciembre de 2024. Las negociaciones para uno nuevo, dieron comienzo con la constitución de la mesa de negociación el pasado 8 de mayo, fecha desde la que se mantuvieron 4 reuniones en las que no hubo un avance mínimo.

Las tres centrales sindicales consideran que la negociación tiene que ir encaminada a la recuperación de la gran pérdida de poder adquisitivo que se vino sufriendo con la firma de los anteriores convenios y, en cuanto a los derechos sociales, deberían de abordarse medidas que los mejoren.

Desde los sindicatos denuncian que la pérdida de poder adquisitivo durante los últimos años supera el 13% con respecto al IPC. Es por eso que la parte social considera vital encaminar la negociación a una recuperación que permita a todas las personas trabajadoras del sector afrontar una vida en condiciones económicas mínimas.

A pesar de estar presente en todas las plataformas sindicales, la patronal no tiene intención en abordar las mejoras relacionadas con la jornada, conciliación familiar y licencias que la parte social considera imprescindibles en un sector donde, señalan, la jornada real es "elevadísima".

Por ello, CIG, CCOO y UGT manifiestan que la negociación no podrá avanzar si no hay una reconsideración de la postura de la patronal, y confirman que organizarán distintas movilizaciones a corto y medio plazo si no se producen avances reales en la mesa negociadora. Según informan desde CCOO, los tres sindicatos se reunirán en los próximos días para determinar las fechas de las protestas.