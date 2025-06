El alcalde de Oleiros sobre las amenazas de Trump a España: "Es el mayor terrorista del mundo"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha calificado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el "mayor terrorista del planeta". Lo hizo durante su intervención en el programa Fío Aberto de Radio Oleiros, al hilo de las recientes amenazas de Trump hacia España por no incrementar el gasto en defensa en el marco de la OTAN.

"Xa levamos moito tempo con este animal de bellota, que é o maior terrorista do planeta, que presume diso e fai o que lle dá a gana", afirmó el regidor en gallego. En su opinión, Trump no respeta la democracia "nin sequera no seu propio país".

"Saca ao exército contra parte da poboación, neste caso en Los Ángeles, onde persegue as persoas que queren traballar", señaló, al tiempo que recordaba que Estados Unidos "foi, é e será un país de inmigrantes", ya que "aos naturais que había, os indios, matáronos e metéronos en reservas".

"Temos neste momento no mundo un perigo social moi grande, un perigo tremendo: un elemento que invade países e que os bombardea", advirtió García Seoane.

"E agora atrévese a insultar ao presidente do Goberno de España porque non lle dá a gana de poñer o 5% que el quere en defensa. ¿Quen é el para impoñerlle ao mundo e aos países democráticos un canon para armas, cando a maioría das fábricas son estadounidenses? Estamos ante unha situación gravísima a nivel mundial", añadió.

"Ao parecer, ninguén está disposto a pararlle os pés", lamentó García Seoane, que también cargó contra quienes "lle rin as grazas nos medios".

Y concluyó con una nueva carga contra el mandatario republicano: "Se hai un terrorista no mundo, este é Donald Trump. É un terrorista nun país de hampóns, onde no seu día as principais mafias do mundo tiñan as súas sedes: Al Capone e outros. Este é un matón dunha desas mafias e pensa que pode facer o que lle dea a gana no mundo. E iso é o grave".