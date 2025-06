El Parlamento gallego pide al Gobierno ayudas para los mariscadores de la ría de O Burgo de A Coruña

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes en la Comisión de Pesca una propuesta del PPdeG para instar a la Xunta a que reclame al Gobierno central compensaciones económicas para los mariscadores de la ría de O Burgo de A Coruña, afectados por el dragado que impide su actividad hasta que el marisco sembrado alcance la talla comercial.

La iniciativa salió adelante con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la abstención del Grupo Socialista.

El diputado popular Jesús María Fernández Rosende defendió la propuesta recordando que "la ejecución del dragado supone la indisponibilidad de los terrenos para cualquier actividad incompatible con las obras, como el marisqueo", por lo que, sostiene, es el Gobierno central –promotor de la obra– quien debe asumir las compensaciones correspondientes por el cese forzoso de actividad.

Fernández Rosende lamentó que "el Gobierno de Pedro Sánchez no atendiese este deber, ni las reiteradas demandas de la Xunta ni de los propios mariscadores", y recalcó que las indemnizaciones deben cubrir también el período posterior a la finalización de los trabajos, mientras los bivalvos no alcanzan el tamaño necesario para su comercialización.

Además, subrayó que el Ejecutivo central dispone de "un remanente de 16 millones de euros” tras haber presupuestado 48 millones y ejecutado solo 32 en la obra.

Representantes de los mariscadores asistieron al debate en el Parlamento y valoraron positivamente el apoyo político recibido.

El portavoz de la Cofradía, Manuel Baldomir, declaró: "Todo o que sexa apoio, como este caso do Parlamento Galego, é unha gran noticia. Estamos contentos de que tanto o PP como o BNG apoiaran a iniciativa. A abstención do PSdeG era esperada".

Baldomir criticó que el Gobierno central se escude en que la competencia en marisqueo corresponde a la Xunta, cuando "o dano foi causado por unha obra estatal".

El portavoz recordó que el propio estudo de impacto ambiental advertía que tras el dragado era necesario esperar entre 18 e 24 meses para que el marisco alcanzase el tamaño adecuado.

"Aquí hai un efecto claro: unha obra, un dano. Ese dano ten que ser asumido polo promotor da obra", insistió, añadiendo que la Cofradía incluso remitió al Ministerio un informe alertando de deficiencias antes de la recepción oficial de la obra, sin haber recibido respuesta.

70 familias afectadas

Actualmente, alrededor de 70 mariscadores autónomos continúan dados de alta en la Seguridad Social, sin poder faenar.

"Se fósemos traballar agora, fariámolo en ilegalidade, porque o marisco aínda non ten talla comercial. Sería furtivismo", explicó Baldomir.

El portavoz también criticó el enfoque del Gobierno al priorizar actuaciones como la reforma de paseos marítimos en Culleredo y Oleiros con más de cinco millones de euros, mientras "ignoran a situación real da ría".

Para Baldomir, no se trata de un episodio natural como lluvias o riadas, sino de "un dano directo causado polas máquinas, e por tanto responsabilidade directa do Estado".

Finalmente, agradeció el respaldo de la Xunta y del Parlamento gallego: "Agradecemos que se intente chegar a acordos co Goberno do Estado. O que pedimos é solucións: económicas, por non poder faenar, e tamén técnicas, para restaurar os bancos marisqueiros como estaba previsto no proxecto do dragado".