A Coruña aprueba de forma inicial la ordenanza de movilidad que pone al peatón en el centro

A Coruña contará con un nuevo marco normativo para su movilidad. En pleno de esta mañana ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y BNG, y el voto en contra del PP, de forma inicial la ordenanza de movilidad sostenible para la ciudad herculina.

La concelleira de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz Vázquez, fue la encargada de exponer el texto, que deroga todas las ordenanzas anteriores de rango inferior. "Se sitúa en el centro la movilidad peatonal y en bicicleta, incentivando el uso del transporte público. Se trata de fomentar medios más limpios, de tal manera que el uso del vehículo privado sea menor", explicó.

A su juicio, "A Coruña cuenta ya con zona piloto de bajas emisiones. En esta ordenanza se amplía a algunas calles de Pescadería y Parrote. No se amplían restricciones, y de hecho se amplía en dos horas el horario de reparto de mercancías", recordó.

Sobre el proceso, la edil incidió en que "se hizo una escucha de la ciudadanía antes de la redacción. Durante dos meses se recogieron propuestas y fueron estudiadas. Muchas de ellas están integradas en el proyecto".

En cuanto al texto, explicó que destaca "la jerarquización de la movilidad, protegiendo a los más vulnerables, las personas que van a pie o bicicleta, sin olvidar normas de respeto obligatorias para ellas porque el uso de vehículos de movilidad personal y bicicletas pueden causar peligros".

Otro aspecto es el uso del transporte público y su mejora de oferta, que rebaja el uso del vehículo privado. "Estamos elaborando un nuevo pliego que mejore horarios y rutas, y dotará a la ciudad de vehículos con energías limpias", concluyó.

Por parte del BNG tomó la palabra su edil, Avia Veira, que entendió que era "unha oportunidade decisiva para transformar un modelo de desplazamento na cidade. O que temos é unha ordenanza que non responde ao presente nin moito menos ao futuro, pero isto ven seis anos despois do acordo de investidura de 2019 onde xa se recollían estes puntos. Non foi sen tempo".

"Apegamos todas as nosas propostas á realidade da Coruña, aos nosos 37,5 kilómetros cadrados cunha península que nos condiciona. Fomos moi firmes na nosa crenza que non hai negocio nin modelo doutras latitudes que poda estar por riba da mobilidade peonil, en bici e patinete xunto co transporte público e da democratización do espazo público", insistió recordando que se deben establecer medidas para las personas con discapacidades y que se divulgue su texto.

Veira finalizó su alegato pidiendo "un imposible e é que non quede no eslógan de modernizamos e xa quedamos tranquilos. Hai que baixar á realidade, poñerse as pilas porque é obvio que a ordenanza non resolve as molestias de camiñar por beirarruas estreitas, non poder usar carros de bebes, cruzar ás presas, falta de coordinación dos trens e buses, ou ir a traballar en coche porque non hai buses á hora de entrada"

En representación del Partido Popular participó en el debate Susana Catalán, que reprochó que llega "tarde y mal" y que es un "remiendo con muchas contradicciones y no pocas carencias".

"No vamos a entrar en su juego tras presentar un texto sin presentarlo al resto de grupos, hablo al menos del PP, con quienes no han contado aunque la mayor parte de nuestras propuestas han sido aprobadas por unanimidad en el pleno. Si a los señores del Bloque les vale cualquier texto con la coletilla de verde o sostenible, adelante, tragan con todo", dijo.

La representante popular insistió en que la norma se redactó, a su juicio, "a espaldas de los colectivos afectados" y recordó aquella frase de Inés Rey de "las vacas y el establo" sobre los problemas de estacionamiento. "¿Cómo se solucionan los problemas en zonas compartidas donde no hay forma de regular el tránsito sin que alguno de ellos corra algún riesgo? No se habla tampoco de campañas de educación vial", insistió.

"Hay medidas menos lesivas que priorizan los intereses de los ciudadanos, por ejemplo, ampliar los puntos de recarga o dar incentivos con la rebaja de impuestos. Uno de los daños colaterales en esta guerra contra los coches es el pequeño comercio. Sus clientes han descendido por no buscar aparcamiento. Esto causa daño", sostuvo.

Catalán dejó varios recados a la alcaldesa, Inés Rey: "La alcaldesa del diálogo tampoco habla con su compañero, el ministro Óscar Puente por la intermovilidad. ¿Será que Inés Rey no tiene tanto peso por falta de su liderazgo?", se preguntó.

Por último, reflexionó sobre las restricciones que experimentarán los taxis y la modificación de criterios de la zona ORA.

A continuación contestó a las diferentes cuestiones Noemí Díaz, agradeciendo la mano tendida del BNG y coincidiendo en diferentes aspectos que expuso Veira. Por su parte, respondió al PP que "nuestras plazas y calles no son solo lugares de paso, sino lugares que fortalecen lo que somos como sociedad. Ejemplo es la ronda peatonal, la calle de San Andrés o obra de los Cantones".

"Me gustaría hacer hincapié en el impacto en la salud, tanto física como psicológica, que genera esta movilidad blanda. Estamos llevando grandes actuaciones como la intermodal, la apertura de ala fachada marítima y otras no menores como la reurbanización y humanización de espacios" dijo.

"Tenemos 53 kilómetros de vía ciclable y tendremos a final de año más de 80 bases de Bicicoruña. Aumentamos en un 150% las inversiones en transporte público. Esta nueva realidad hace necesaria una regulación actualizada que garantice un reparto más justo del espacio público", concluyó.

También recordó el marco normativo sobre el taxi, desmintiendo que vaya a verse afectado su forma de trabajo.

Veira, en su turno de réplica, insistió en que el espacio público es "finito, non se estira como un chicle e hai que priorizar. Temos modelo de cidade distintos (en referencia al PP) e vostedes prefiren priorizar ao vehículo privado e nos ao peatón".

"En contra dos coches non está ningúen. Unhas organizacións situamos aos coches na última das prioridades e outras non. Digan abertamente, preferimos os coches ao transporte público. Vostedes ao chegar quitaron o carril bus, diganno abertamente, que non pasa nada. Tampouco están a favor das políticas contra o cambio climático. A xente está máis concienciada que vostedes contra o cambio climático. É incrible que veñan reclamar o tren e cando estiveron no goberno do Estado non moveron un papel", indicó.

La representante popular, por su parte, reprochó a Veira la situación de la autopista AP-9 y recordó que su formación está en la oposición y no en el gobierno, por tanto, no puede aplicar medidas. Reprochó también que no esté renovada la concesión del bus urbano. "No estamos priorizando el coche, queremos que se busquen alternativas para todos los vecinos", concluyó con un "visto lo visto, tendremos que esperar a 2027 para que cambien las cosas".

Cerró el debate Noemí Díaz, insistiendo en que convocaron la comisión técnica y que dialogaron "con todo el mundo. Ahora mismo, cuando se apruebe, se abre ese proceso de 30 días donde recogeremos de buena gana esas aportaciones, incluso las suyas. Aplicamos el Pemus, pero lo vamos a actualizar", manifestó.

La ordenanza de terrazas

Noemí Díaz, en el tramo final del debate, informó que en próximos plenos se traerá para su aprobación la ordenanza de terrazas, que lleva pendiente desde el anterior mandato. Un texto para el que cuenta con el apoyo del BNG, aunque la formación frentista no se ha manifestado públicamente.