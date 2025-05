Voces en Red llega a 378 personas mayores de A Coruña que están menos solas y más conectadas

La soledad no deseada es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Se trata de una soledad que “duele” y está provocada por la falta de relación con otras personas, y la falta de vinculación con el entorno comunitario.

Este tipo de soledad no elegida puede llegar en cualquier momento, y no tiene ni edad ni género, aunque afecta de manera muy especial a las personas mayores. Para afrontar esta problemática, Cruz Roja Española desarrolla desde 2023 Voces en Red, gracias a la colaboración de la Fundación Amancio Ortega, afrontando el gran reto social de paliar la soledad no deseada.

Desde entonces ya ha dado respuesta a cerca de 13.000 personas mayores (más del 83% mujeres), con las que ha realizado más de 134.000 actividades gracias a la implicación de 2.400 personas voluntarias. Solo en la provincia de A Coruña, Voces en Red ha llegado a un total de 378 personas gracias a la implicación de 63 personas voluntarias.

Este programa tiene como objetivo principal acercar a las personas mayores a sus entornos sociales más cercanos, como familiares y amistades, favoreciendo su integración y participación activa en la sociedad. A través del uso de dispositivos de voz, las personas mayores pueden interactuar fácilmente con sus seres queridos y mantenerse conectados con el mundo que les rodea, de forma sencilla y accesible.

Tecnología al servicio de las personas

Esta innovación social busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores, combinando el voluntariado y el uso de asistentes de voz, una tecnología novedosa de fácil uso que puede activarse mediante comandos de voz, lo que facilita las interacciones de manera natural y cómoda.

Además, permiten realizar videollamadas con familiares y amigos, lo que ayuda a crear conexiones significativas a pesar de la distancia. Los asistentes de voz, además, ofrecen una amplia variedad de opciones interesantes que enriquecen tanto el conocimiento como el ocio, incorporando aplicaciones, juegos, la posibilidad de escuchar música, conocer curiosidades y acceder a datos culturales, entre

otras funcionalidades.

Estas herramientas convierten la tecnología en una aliada para el bienestar y la diversión de las personas mayores, promoviendo un entorno más dinámico y enriquecedor.

El voluntariado, referente de escucha y compañía

Aunque la tecnología es un factor fundamental en esta iniciativa, lo verdaderamente diferencial es el componente humano que Cruz Roja incorpora a través de su red de personas voluntarias. La labor del voluntariado es esencial en la implementación de Voces en Red, ya que su acompañamiento y cercanía proporcionan un valor añadido a la interacción digital.

Y es que el voluntariado no solo facilita el aprendizaje de las personas mayores para que puedan utilizar los asistentes de voz, sino que crean una red de apoyo emocional y social facilitando el contacto con los seres queridos y siendo un referente de escucha y compañía, mejorando el bienestar de las personas mayores y fortaleciendo el sentido de solidaridad y cooperación en la comunidad.

A través de Voces en Red, Cruz Roja Española y la Fundación Amancio Ortega reafirman su compromiso con la lucha contra la exclusión social, el fomento de la inclusión digital, la atención personalizada y la mejora del bienestar de los mayores, y sobre todo, el fortalecimiento de las conexiones sociales significativas entre las personas, más allá de las distancias y de la tecnología, con la meta de llegar a más de 26.000 personas y la utilización de 20.000 dispositivos de voz.