Unión por Cambre (A Coruña) lleva a pleno la cancelación del Galaicoi

Unión por Cambre llevará a pleno la no adjudicación del contrato para la organización del Galaicoi, para el cual había hasta un total de cinco ofertas presentadas. De esta forma, la fuerza que ha gobernado Cambre durante los últimos diez años entiende que la propuesta aprobada en junta de gobierno por el equipo de la nueva alcaldesa, Diana Piñeiro, "no esgrimen las razones de interés general que hacen necesario no adjudicar el contrato, sino que solo argumentan razones de oportunidad sin, ni siquiera, contar con un informe técnico que avale la decisión que solo defiende el concelleiro del área de contratación en una providencia".

Ni la falta de personal, ni los argumentos económicos son avalados, a juicio del partido de Óscar García Patiño, para tomar una decisión "que solo tiene una finalidad política y en la que no se valoró, para nada, los perjuicios que para Cambre puede tener dicha suspensión, empezando porque las empresas podrían reclamar perjuicios y porque se acaba con un evento ya consolidado, que además tiene una gran repercusión económica en la hostelería y en el comercio local".

La formación insiste en que el Galaicoi no es una fiesta, sino un evento cultural de primer orden que contribuye a la identidad de Cambre y a la puesta en valor del patrimonio, además de cumplir los requisitos establecidos en la ley gallega de fiestas de interés turístico por arraigo, singularidad, valor cultural y capacidad de atracción turística.

La agrupación política insiste en un comunicado que "esta decisión va en contra del interés general del ayuntamiento y nada tiene que ver con un problema económico ni de personal, ya que Galaicoi tenía todos los créditos necesarios asignados y el personal que se encarga de Galaicoi nada tiene que ver con el que tiene que hacer los pliegos de los servicios básicos. Además, no es cierto que para poder pagar los convenios a las ANPAS solo se pueda hacer eliminando el Galaicoi, porque hay otras formas de consignar el crédito".

La portavoz de Unión por Cambre, María Pan, afirmó que "ellos me criticaban por no negociar con ellos los temas, y me definían como dictadora por no hacerlo. Llevan un mes y negociar y dialogar, más bien poco. Intentaron comprar votos con dedicaciones y asignaciones, pero a día de hoy, ni siquiera me llamaron para intentar sacar adelante lo que quedó encima de la mesa. Una pena".