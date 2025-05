Hosteleros de A Coruña se protegen contra los robos: así funciona la novedosa alarma con humo

La seguridad es un factor clave en el bienestar diario. No es solo estar seguro, sino sentirse seguro en tu vida. Por ello, tanto particulares como empresarios echan mano de diferentes sistemas de seguridad, que tienen un coste distinto según las prestaciones que tengan.

El sistema de seguridad más habitual es el empleo de alarmas, que con los avances tecnológicos ha permitido sofisticar todavía más su funcionamiento. Tras el caso de este fin de semana, cuando una alarma con humo evitó un robo en la cafetería El sitio de mi recreo de la ronda de Nelle en A Coruña, el funcionamiento de estos dispositivos se demuestra como fundamental.

Una alarma se puede clasificar de varias formas. Así, se usan unas para proteger hogares y otras para proteger negocios. Según la zona que controlen, pueden vigilar varias zonas o bien una sola concreta, y según su función pueden servir para detectar la presencia de intrusos, ejercer de antiincendios, prevenir inundaciones o simplemente servir como aviso por parte de personas mayores o dependientes.

Los avisos que envía una alarma pueden ser de tres tipologías: visuales, para tratar de disuadir al ladrón a través de luces o flash, acústicas, para emitir un aviso sonoro potente, o bien informativas, recibiendo la central el reporte y contactando con los propietarios por teléfono. El sistema (cable, inalámbrica o monitorización, es decir, que permite ver en tiempo real) es otro de los criterios para clasificarlas.

La Policía reacciona ante estos avisos

Un aviso de una alarma se responde casi de forma inmediata. Una vez que se constata que no es una falsa alarma, y la central correspondiente da el aviso a Policía, las autoridades se desplazan lo más rápido posible al punto donde han sido requeridos para intervenir.

Esos segundos o minutos son cruciales para poder pillar in fraganti al delincuente, y no darle la capacidad de huir ni de destruir pruebas o causar mayores daños. Fuentes policiales confirman a Quincemil que estos avisos se gestionan con la diligencia necesaria porque son parte de la seguridad que necesita tanto un empresario como un ciudadano con respecto a su domicilio

Las alarmas con humo, una novedad en el mercado

El caso del humo es más atípico, pero realmente sencillo. Se basa en que lo que no se ve, no se puede hacer. Es decir, si el ladrón tiene cortado el campo de visión, no puede ni robar ni huir. Por ello, combina el sistema de alarma con unos generadores de humo que, por seguridad, solo se activan cuando se detecta una presencia no permitida. En pocos segundos, la niebla que generan es tan espesa que impide ver y por tanto, le deja al delincuente dos opciones: huir o ser atrapado. Las zonas donde vierte el humo están estratégicamente elegidas, y mantiene la densidad cerca de una hora. En tan solo quince segundos, puede llegar a cubrir cerca de 200 metros cuadrados.

El humo se compone de vapor de agua y glicol, que es un producto sintético que ayuda a adensar esa niebla producida. Es un principio inocuo, parecido al que se utiliza en conciertos y espectáculos. No revierte en peligro para nadie su inhalación, dado que sería considerado un delito de agresión al delincuente. No genera residuos ni daños en la propiedad.

La principal ventaja es el factor sorpresa, dado que el asaltante no tiene margen para reaccionar. Además, al ser tan rápido su acción, se desconcierta más rápido. No hay casi daños, se instala rápido y sin obras invasivas, proporciona un tiempo extra para la actuación y es un método que en cuanto a rendimiento y precio es considerado económico. El principal inconveniente radica en las consecuencias de una falsa alarma, que puede provocar bastantes molestias.

El éxito de su utilización

Desde El sitio de mi recreo confirman que es efectivo. Uno de sus empleados explica a llamada de Quincemil que "lo pusimos hace quince días porque ya hubo robos, y como podemos ver, funciona". Sobre las consecuencias de usarlo, comentó que "hay que limpiar los restos, pero no es muy difícil". Como se pudo comprobar en A Coruña, el sistema "funciona. Estamos más protegidos, el ladrón no puede hacer nada". En este caso, la alarma saltó tras fuertes impactos en el escaparate, como previa a la entrada que nunca pudo tener lugar.

Sobre los botes de humo, "ahora entiendo que habrá que cambiarlos porque se activaron". Nada tóxico, por lo que pudieron trabajar con normalidad.

Los hosteleros consultados por Quincemil coinciden en que, ante los aumentos de percances, cada vez necesitan contratar más sistemas de seguridad. Este, en concreto, es un "sistema muy ofertado, pero aún no se ha popularizado. Seguro que después de estos días se hace más viral", coinciden.