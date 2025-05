Moverse por la comarca de A Coruña en bicicleta: ¿realidad o ciencia ficción?

La escena idílica de poder usar tu propia bicicleta para moverte de un ayuntamiento a otro. Una imagen más cercana a películas de domingo de tarde de televisión que, seguramente, muchos ciudadanos querrían poder vivir. Porque la independencia, la libertad y sobre todo, el sentimiento bueno que da al ciclista el depender solo de sí mismo y su bicicleta para llegar a su destino es algo que no se paga con dinero.

Desde hace cerca de una década, los habitantes de A Coruña ciudad disfrutan de un servicio municipal de bicicletas llamado Bicicoruña. Más allá de algunos usos indebidos, corregidos por el ayuntamiento mediante la suspensión a esos infractores, ver los carriles bici tan discutidos en su construcción con actividad constante demuestra que este medio de locomoción, más europeo quizás que de cultura española, tiene muchas posibilidades. El reciente acuerdo entre A Coruña y Arteixo para unificar varios servicios puede derivar incluso en una gestión compartida de esta realidad, buscando que lo municipal se supramunicipalice y adquiera una dimensión mayor. De hecho, Arteixo es junto a A Coruña el único servicio público de bicicletas existente en el entorno metropolitano.

Oleiros se fija en los propietarios, que no mostraron voluntad

Oleiros, uno de los municipios con más vida en ese sentido, recalca a pregunta de Quincemil que "las principales carreteras de la red viaria son de la Deputación, Xunta y Estado. Hasta el momento, ninguna de estas tres administraciones mostró una voluntad real por dotar a estas carreteras principales de carriles bici para crear una red ciclista", recuerdan. De hecho, las únicas que existen están ejecutadas por el gobierno de Ángel García Seoane.

"No tiene sentido la existencia de una red única de bicis públicas si antes no existen los carriles para desplazarse. Tampoco es realista pensar en usar la bicicleta para desplazamientos de 15 o 20 kilómetros con una orografía que no facilita su uso. Si sería posible en entornos determinados mancomunar, como en la ría, entre Oleiros, Cambre, Culleredo y A Coruña, una vez finalice el paseo y se cree la conexión ciclista que se construirá con la ampliación del Puente del Pasaje", recalcan fuentes municipales.

Culleredo, uno de los pioneros, tiene vocación metropolitana

Culleredo recuerda, a pregunta de Quincemil, que "fue pionero en la implantación del carril bici entre los núcleos urbanos. Consideramos que es un medio que se debe potenciar como alternativa de movilidad sostenible y también con un uso deportivo - recreativo. La interconexión con otros municipios es fundamental para ofrecer a la ciudadanía un servicio más completo y más efectivo" explica su alcalde, Jose Ramón Rioboo.

Este carril, recuerdan desde el concello, "ya nació con vocación metropolitana al estar preparado para unirse con el de A Coruña, que por ahora no se desarrolló pero que ha sido incluido por el Estado para el proyecto de mejora tras el dragado de la ría, y con el de Cambre, algo que se logró hace unos años con el proyecto de la Diputación. El carril de Culleredo es vital al ser la principal vía hasta Cecebre, con lo cual es vital en el proyecto metropolitano".

El futuro es claro: "Apostamos por impulsar también un servicio metropolitano de préstamo de bicis, que posibilite poder cogerla en estaciones con independencia del municipio. Es una cuestión ya tratada personalmente con la alcaldesa de A Coruña y que lo ideal es que se enmarque en una actuación a nivel área para acentuar las fortalezas de nuestro territorio".

Cambre tiene que abordar otras prioridades

El Concello de Cambre se encuentra ahora mismo en una situación consolidación del nuevo equipo de gobierno, que está tomando realidad. La prioridad para la localidad que dirige Diana Piñeiro está en estabilizar los servicios básicos que están en precario y poder pagar a los proveedores. Una vez estabilizado el ayuntamiento, según indican fuentes municipales, podrán tener capacidad de abordar este tipo de actuaciones.

Arteixo cuenta con su propio servicio, Bici Arteixo

El concello de Arteixo también explicó a Quincemil la realidad de su ayuntamiento, el único junto A Coruña que cuenta con servicio municipal de bicicletas con 135 vehículos, 700 usuarios y a finales de año tienen previsión de aumentar los vehículos de dos ruedas en cien más eléctricas.

"En los nuevos desarrollos de carril bici hay dos partes: uno que depende de un plan la diputación de A Coruña y en el que colaboran todos los ayuntamientos costeros de la comarca. Lleva años desarrollándose por fases. En el caso de Arteixo supone una nueva extensión del carril bici municipal desde el tramo del paseo marítimo de Arteixo que desemboca en la carretera que va desde Arteixo a Caión al pasar la playa de Valcobo y que iría hasta la playa de Barrañán. El tramo desde la playa de Sabón hasta ese punto ya está hecho puesto que el carril bici transcurre por el paseo marítimo actual de 6,4 kilómetros. La inversión de esta obra es de 829.000 euros y el proyecto está ahora en fase de revisión por parte de los servicios de obras del ayuntamiento y la diputación. Se espera que se licite este año", comentan fuentes municipales.

El carril bici permite unir varios de los arenales de esta localidad. "El trayecto en bici ya es posible desde la playa de Sabón hasta el entronque del paseo marítimo con la carretera Arteixo-Caión, al pasar la playa de Valcobo, y también se había acabado en el 2023 la conexión del paseo fluvial, que tiene más de tres kilómetros, con el paseo marítimo en la zona del Rañal, con lo que se consiguió un trayecto seguro para las bicicletas de cerca de diez kilómetros. El nuevo proyecto supondrá la extensión del carril bici hasta la playa de Barrañán. El proyecto de la Diputación tiene un carácter supramunicipal y persigue que el carril bici se prolongue a través de la costa, lo que conectaría los ayuntamientos de Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros", amplían desde el consistorio, en línea con lo explicado por el concello de Oleiros.

"Otro segundo proyecto en el que se está trabajando es la extensión del carril bici desde Vilarrodís, donde ya existe una estación de bicis, hasta Sol y Mar, Pastoriza y Meicende. En esta nueva extensión de las estaciones de bicis se aprovecharían las nuevas bicicletas que ya están adjudicadas y que se espera que se estén fabricadas a finales de este año", confirman desde Arteixo, demostrando que es una realidad en su municipio.

Sada llama a la coordinación entre administraciones

Sada lanza una reflexión clara: un servicio supramunicipal compatible. "Pensamos que cualquier servicio público que se preste debe generar las menores incomodidades posibles a la ciudadanía. De llegar a existir un servicio de préstamo de bicicletas, debemos buscar que sea compatible entre todos los ayuntamientos", explican.

Pero antes de correr, hay que caminar. Por ello, lo primero es la existencia de carriles bici. "Es fundamental contar con una red ciclista que comunique las principales vías de la comarca. No es un trabajo sencillo porque hablamos de vías con diferentes titularidades y con diferentes grados de seguridad y tráfico, pero todas las alternativas al vehículo privado deben ser fomentadas. Necesitamos coordinación entre administraciones", manifiestan.

La localidad, que crece exponencialmente su número de habitantes en verano, tiene claro que se necesita "un estudio de tráfico que valore con rigor cuántos desplazamientos se harían. No es lo mismo vivir en el límite municipal con Coruña que en las parroquias de Veigue, Carnoedo o en el núcleo urbano".

Abegondo consiguió la movilidad con Carral, Bergondo y Betanzos

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, lo tiene claro. "Estamos desarrollando actuaciones de envergadura para promover infraestructuras para la bicicleta, ya con conexión con los municipios limítrofes. Fue el caso de la senda ciclable ZEC, diseñada por la Reserva de Biosfera y que finalmente ejecutó la Diputación, que permite la movilidad entre Abegondo, Carral, Bergondo o Betanzos. Se une además a Cambre en Cecebre, y desde ahí se puede llegar a otros términos como Culleredo".

Por ello el regidor pone en valor que "tenemos en marcha un proyecto de vías compartidas para enlazar esa senda con puntos de la zona sur como Beche, o el IES de Viós, por lo que lograríamos ya de por sí una gran trama para la bicicleta. Demostramos que es muy posible, se trata de poner voluntad para entender la bicicleta como un medio para el transporte ecológico, muy beneficioso para la salud y el medio ambiente".

Betanzos lo ve bien, pero insiste en mejorar la infraestructura existente

Betanzos valoraría positivamente que exista esa conexión entre localidades. "Nos parece una buena propuesta la existencia de una red pública de bicis, pero en el caso de Betanzos,q ue es el más alejado de A Coruña y no forma parte del primer anillo, consideramos que antes de la red de bicicletas es necesario mejorar las infraestructruas que ya existen, tanto por carretera, más servicios de bus y sobre todo con servicio especial a universidad, polígonos industriales y el ferrocarril", indican fuentes municipales a pregunta de Quincemil.

Bergondo quiere mejorar la seguridad de los ciclistas en la convivencia con los turismos

Para Alejandra Pérez Márquez, alcaldesa de Abegondo,"es complicado decir si sería viable pero sería estupendo unirnos por bicicleta. Por Bergondo circulan muchos ciclistas en el día a día y la convivencia con los vehículos no siempre es la mejor, por lo que por seguridad, que pudiera contar con una zona específica para ellos, sería bueno".

La regidora se muestra en la línea de su homólogo de Abegondo, indicando que "el proyecto de una red pública de bicicletas puede encajar muy bien en una entidad como la Reserva de la Biosfera, que nos aglutina a muchos ayuntamientos. Fomentaríamos la movilidad sostenible y tendría más utilidad que un proyecto en cada ayuntamiento".

Carral tiene un estudio en fase muy inicial

Fuentes del gobierno de Carral indican que "defendemos la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. La creación de un carril bici que conectase todos los concellos del área es un tema que el Concello tiene en estudio. Con todo, está en fase muy inicial, porque es un tema complejo por la cantidad de zonas afectadas y titularidades de paso. Ahora mismo, Carral cuenta con carril-bici entre Tabeaio y Carral núcleo urbano al borde de la N-550 y también hay un carril bici que conecta con otros concellos del área metropolitana".

Los usuarios lo tienen claro: es necesario mejorar

Los usuarios estarían encantados de esta nueva realidad, en caso de darse. Así lo expresa a Quincemil el representante de Mobi-liz, Alejandro Voces. "Creemos que la mayor fortaleza que tenemos es la conexión A Coruña-O Burgo-Cambre, ya que cuenta con carril bici y senda ciclable prácticamente continua. No obstante, creemos que podría mejorarse el carril bici de la ría do Burgo haciéndolo más directo, eliminando curvas innecesarias, quitando los montículos sin utilidad, etc., pero sobre todo es muy necesario que se dé una solución al puente de madera del Temple, que lleva 10 meses inhabilitado, sin ofrecer una alternativa segura para las personas que circulan en bicicleta por ese recorrido", indicó.

El resto de realidades son muy mejorables. "En cuanto a la conexión A Coruña-Oleiros, es evidente que hay una carencia importante en el puente de Pasaje, donde no existe ninguna alternativa segura para la bicicleta, y para colmo las previsiones actuales van en la línea de darle aún más espacio al coche, siendo políticas del siglo pasado. Después, ya dentro del propio municipio de Oleiros, es cierto que existe una cierta red de infraestructura ciclista, pero en algunos puntos consideramos que no es adecuada", reflexionó.

"Entre A Coruña-Arteixo hay una infraestructura por la costa con bastante continuidad, pero que necesita mejoras, especialmente dotar de infraestructura segregada en la carretera de Bens, para no tener que compartir con el tráfico de esa vía, en ocasiones tráfico pesado, y hoy en día se necesita una alternativa en las inmediaciones de la playa de Sabón, ya que está cerrada una carretera que antes se usaba como conexión. Pero también creemos que la conexión A Coruña-Arteixo debe plantearse por el interior, ya que la conexión por la costa, dado el desnivel, creemos que está más pensada para el ocio y no tanto para desplazamientos funcionales", amplió.

"Creemos que una muy buena opción sería la creación de una Vía Verde aprovechando la antigua vía ferroviaria en desuso entre Pocomaco, Uxes y Boedo, de tal manera que desde determinados puntos de ese recorrido se pueda conectar con el núcleo de Arteixo o con Sabón con relativamente poco desnivel y en algún tramo con carril bici, por ejemplo, el del río Arteixo", propone.

"Hay que fijarse también en la conexión Ría do Burgo-Arteixo. En este sentido, aprovechando el carril bici que va desde la ría hasta Vilaboa, se le podría dar continuidad por Culleredo, Tarrío y Ledoño hasta enlazar con la posible Vía Verde que mencionábamos antes, de forma que habría más posibilidades de recorrer el área metropolitana sin apenas tener que transitar por vías compartidas con vehículos motorizados", concluye Voces.