Los edificios en el foco por el caso de Nueva York: "La exposición marina en A Coruña puede causar daños graves en grietas"

En los últimos años, la construcción de rascacielos ha sido símbolo de lujo y modernidad en ciudades como Nueva York. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. El edificio 432 Park Avenue del arquitecto Rafael Viñoly, uno de los más altos de Manhattan con sus 426 metros de altura, se encuentra en el punto de mira por presentar varias grietas en su estructura. Así, este caso ha abierto un debate sobre la seguridad que implica la edificación en altura.

Aprovechando este contexto, hemos hablado con la arquitecta gallega Nuria Prieto para conocer su visión sobre esto y, además, conocer cómo se aborda la construcción en altura en una ciudad como A Coruña, así como los paralelismos que puede haber entre la ciudad herculina y sus diferentes características con respecto al edificio de Nueva York.

La cimentación de los edificios

Rascacielos memorables de NY. De izquierda a derecha: arquitectos Philip Johnson y Norman Foster Nuria Prieto

Nuria Prieto nos habla sobre los principales factores que pueden dar lugar a las grietas en estos edificios: su cimentación, su esbeltez y su diseño estructural (si es o no de hormigón). Así, señala que el edificio de Viñoly en Manhattan se ha podido construir porque "el suelo de Manhattan es una isla". Este se trata de un suelo muy duro (granito con más minerales), lo que permite anclar profundamente los cimientos: se mantiene firme y no se mueve.

Respecto a sus similitudes con A Coruña, Nuria Prieto indica que "hay trozos de la ciudad, por ejemplo, Monte Alto, que tiene sustrato rocoso debajo. La roca cuando es muy dura, en el caso de rocas graníticas o basálticas, por ejemplo, es muy fácil construir en altura, porque digamos que lo que haces a la hora de hacer la cimentación es casi empotrarlos contra el suelo. Es como si los clavaras". De esta forma se asegura la estabilidad del edificio, ya que este puede oscilar, pero no se moverá ni volcará. Sin embargo, aclara que no toda la ciudad tiene este tipo de suelo, por lo que solo en algunas zonas es viable construir en altura. No obstante, la arquitecta aclara que la razón por la que el edificio de Viñoly se mueve es "porque es muy esbelto, en primer lugar". Además, añade que esta característica lo hace comportarse como una pajita, que se flexiona fácilmente con el viento u otras condiciones. También influye el diseño estructural en ese movimiento.

La influencia del clima marino en las grietas

El hormigón, cuando presenta grietas, puede entrar en un proceso llamado carbonatación, que ocurre cuando el agua se filtra a través de las grietas y alcanza las armaduras de acero internas. El acero, al oxidarse, se hincha y empieza a empujar el hormigón desde dentro, provocando desprendimientos y dejando el material cada vez más expuesto. "En el caso de Nueva York, como está expuesto al clima marino porque está enfrente del Océano Atlántico, el proceso se ve exagerado por la sal", algo que también ocurre en A Coruña. "Esto podría causar daño grave estructural en un futuro muy largo, aunque también es cierto que tiene muy fácil arreglo", señala. Nuria Prieto habla sobre "la exposición marina en A Coruña" indicando que "una estructura que sufra grietas, enseguida se observa porque la penetración de agua en esas grietas puede provocar carbonatación del hormigón y enseguida puede causar daños muy graves".

No obstante, no todas las grietas suponen un riesgo inmediato. Muchas veces son solo un problema estético, pero siempre deben vigilarse, ya que pueden ser señales tempranas de algo más grave. "El problema es que entra agua y el agua puede causar daños muy muy fuertes en la estructura. Y bueno, que cuando aparecen grietas, el edificio está avisando, con lo cual hay que echarle un ojo y ver que esas grietas son admisibles y que no van a causar daños graves", dice Nuria Prieto.

La importancia del diseño estructural

Rascacielos memorables de NY. De izquierda a derecha: SANAA y Herzog & de Meuron Nuria Prieto

Además del tipo de suelo sobre el que se construye, la experta también hace hincapié en el diseño estructural, algo fundamental en la construcción de rascacielos. Así, apunta que "normalmente los rascacielos suelen ser de acero porque el acero es más ligero que el hormigón. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los edificios más esbeltos del mundo, del que se ha iniciado la construcción hace unos meses, es el Muraba Veil de RCR, que es un estudio de arquitectura español, son catalanes, va a ser uno de los edificios más esbeltos del mundo". Este se está construyendo en Dubái, cerca del edificio más alto del mundo que es el Burj Khalifa.

Rascacielos en Dubái Nuria Prieto

El acero, aunque permite cierta flexibilidad y absorbe mejor los movimientos causados por el viento o por condiciones externas, puede resultar incómodo para quienes habitan el edificio debido a esas oscilaciones, pese a que aguanta mejor la oscilación. Por el contrario, el hormigón ofrece mayor rigidez, lo que lo hace más estable y confortable para los propietarios, ya que apenas se mueve. No obstante, si llega a deformarse o a desplazarse, puede generar grietas estructurales que no son admisibles.

Parámetros de medida al trabajar con hormigón

Al trabajar con estructuras de hormigón, se utilizan dos conceptos fundamentales: el estado límite último y el estado límite de servicio. El estado límite último "significa que el edificio se rompe y se cae", por lo que los cálculos estructurales se enfocan en evitar que el edificio llegue a ese extremo. Por otro lado, el estado límite de servicio "es el estado último para que el edificio sea cómodo al uso", es decir, está relacionado con el confort y la funcionalidad del edificio durante su uso.

En este sentido, cuando se dice que un edificio como el de Viñoly "se mueve", no implica que esté en riesgo de caída, sino que "probablemente esté cerca del estado límite de servicio, que es el cómodo para sus habitantes, que va a empezar a tener grietas o que a lo mejor se va a mover más de la cuenta". indica Nuria Prieto.

El edificio más alto de A Coruña

En A Coruña realmente no existen edificios tan esbeltos como el de Viñoly que puedan estar expuestos a los mismos riesgos estructurales. El edificio más alto de la ciudad es la Torre Hercón, "pero tiene un diseño es especialmente inteligente", apunta. Nuria Prieto señala que, a diferencia de otras construcciones, la planta de la Torre Hercón no es cuadrada, sino triangular, "con lo cual su geometría lo hace muchísimo más estable a cualquier movimiento". Gracias a esto, la torre se mueve mucho menos y, además, cuenta con un cálculo estructural muy sólido, por lo que no debería presentar ningún tipo de problema relevante.

Es cierto que, como ocurre con muchas construcciones de hormigón, pueden aparecer grietas con el paso del tiempo, "pero simplemente son grietas de edad", señala la arquitecta. Este mismo criterio de buen diseño estructural y solidez lo aplica también a otros edificios altos de la ciudad, como la Torre de los Maestros o la Torre de Galicia, diseñada por el arquitecto Manuel Gallego. En todos estos casos, tanto la geometría como el tipo de cimentación y el terreno sobre el que están construidos hacen que sea muy poco probable que sufran problemas similares a los del edificio de Viñoly en Nueva York.