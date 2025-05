BNG y PSOE dan un portazo al PP de Cambre (A Coruña): tampoco entrarán en la junta de gobierno

El PSOE de Cambre ha decidido no entrar en junta de gobierno ni aceptar ninguna dedicación, rechazando de este modo la propuesta de la nueva alcaldesa, la popular Diana Piñeiro. El BNG también decidió lo mismo en días pasados, al igual que Unión por Cambre.

El responsable local, Diego Alcantarilla, explicó que "hemos decidido finalmente que no vamos a formar parte de este órgano. Por un lado, porque en los últimos días el BNG decidió no integrarse en la junta, por lo que ya no se cumple una de las condiciones que habíamos puesto para entrar, que era que la junta de gobierno estuviera compuesta por una amplia mayoría de los grupos políticos de la corporación".