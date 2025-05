Pontón se reúne con cooperativistas de Xuxán en A Coruña y pide a Rueda que "dé la cara"

Este lunes 19 de mayo por la tarde ha tenido lugar una reunión entre representantes del BNG, liderados por su portavoz nacional Ana Pontón, y afectados por el aumento de costes en una promoción de alquiler social en el barrio de Xuxán en A Coruña.

Los cooperativistas demandan soluciones a la espera de la reunión que este martes mantendrá la gestora, Galivivienda, con representantes del Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Estamos a la espera", ha manifestado una de las afectadas, que aseguró que también demandan a la gestora conocer aspectos como el listado de los cooperativistas.

Sobre este barrio, Pontón manifestó que hubo 6.000 personas interesadas en esos pisos, pero "la inmensa mayoría se echó atrás" por el precio a abonar. Respecto a los cooperativistas con los que mantuvo en esta jornada el encuentro, sostuvo que la Xunta cedió cuatro parcelas y le concedió a la promotora privada, Galivivienda, una subvención de 10,8 millones de euros.

También que había el compromiso de que se entregarían en 2026, pero "a día de hoy no se puso un solo ladrillo", además de un precio máximo de 475 euros por 80 metros cuadrados, que, según los afectados, aumenta por las nuevas condiciones exigidas.

En el contexto actual, los implicados señalan que "la pelota" está en las administraciones con alusión, entre otros, al ICO de cara a la financiación y las condiciones que pueda establecer para la construcción de las viviendas en unas parcelas cedidas por la Xunta. "La opción menos lesiva sigue siendo lesiva", aseguran, no obstante, en relación a cooperativistas que se encuentran ya pagando un alquiler y al tener que pagar una cuota superior a la inicialmente prevista.

Mientras, desde la Xunta, y a la espera de lo que ocurra con el ICO, derivan en este la responsabilidad, algo que rechazan desde el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de A Coruña que han instado a la Administración gallega a asumir sus competencias en materia de vivienda.

A su vez, este lunes, la portavoz nacional del BNG ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "dé la cara" ante "miles de personas" que en A Coruña "se sienten estafadas" por el anuncio de 244 viviendas de alquiler social en el barrio de Xuxán que "resultó ser pura propaganda".

Pontón defiende un modelo de concierto económico que permita recaudar impuestos y decidir cómo gastar el dinero

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó hoy en A Coruña (tras la reunión con afectados de Xuxán) la propuesta de reforma del Estatuto que defiende el BNG para darle a Galicia la llave de su dinero a través de un modelo de concierto económico similar al que ya tienen el País Vasco y Navarra y que también reclama Cataluña.

“Galiza ten que ter a chave dos seus cartos para decidir nós sobre os nosos recursos e decidir como gastalos en función das necesidades dos galegos e as galegas”, aseguró en un acto en el que estuvo acompañada por el portavoz municipal, Francisco Jorquera, y que se enmarca en la campaña que el BNG está haciendo por toda Galicia para presentar a la sociedad una propuesta que busca dar a Galicia la soberanía fiscal y financiera que precisa.

En un momento crucial, en el que está sobre la mesa la negociación del actual modelo de financiación, Pontón advirtió que Galicia “non pode ser a única nación que quede atrás”, por lo que hizo un llamamiento a que ahora es el momento de impulsar una propuesta ambiciosa como la que hace el BNG, "para recadar no país todos os impostos, ter unha facenda propia e para conseguir que as empresas que teñen a súa actividade aquí tributen tamén aquí.".

Esto aseguró que también para las eléctricas, para la banca y para las multinacionales, a la vez que insistió en poner fin a lo que considera un "expolio", por lo que Pontón apoya "un novo modelo de financiamento no que Galiza sexa quen faga as contas co Estado e non ao revés, transferíndolle a Madrid o pago dos servizos comúns que preste aquí".

Frente al modelo del BNG “sin complejos y desde la confianza en el potencial de la comunidad”, Pontón criticó la falta de ambición y el “servilismo” de Rueda a las directrices que le marca Génova, conformándose con meros retoques estéticos en el actual sistema de financiación, que hace que Galicia pierda cada año más de 5.000 millones de euros, según calculó.

A esto añadió que según los datos de 2022, el último ejercicio liquidado, el Estado aportó a Galicia 10.041 millones de euros pero recaudó 15.385 millones. Asimismo, el BNG ya registró en el Parlamento una proposición de ley para reformar el Estatuto con el objetivo de caminar hacia soberanía fiscal y financiera, abriendo las puertas a un sistema de financiación que implique tres grandes medidas.

Consistirían en territorializar el sistema fiscal para lograr la capacidad de recaudación y normativa plena; crear una agencia tributaria propia con capacidad de gestión, recaudación, inspección y sanción y establecer que todas las empresas que trabajen en Galicia o exploten los recursos naturales paguen impuestos en la comunidad.