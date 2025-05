El Concello de A Coruña comenzará a retirar la duna de Riazor el lunes

El próximo lunes la playa de Riazor dirá adiós a la duna que estuvo protegiendo el paseo marítimo en los últimos meses. El Concello de A Coruña iniciará entonces los trabajos de retirada de la duna, una actuación que forma parte de la preparación de las playas para el verano.

La duna se instaló el pasado mes de octubre y fue reconstruida en febrero, debido a los daños causados por tres borrascas seguidas que tuvieron lugar entonces. A tan solo unas semanas del verano, la duna ya no es necesaria así que se retirará para recuperar el arenal habitual.

Según explica el Concello, en los trabajos se utilizarán dos niveladoras bulldozer y una retroexcavadora que removerán miles de metros cúbicos de arena, en una duna de 360 metros de largo. La concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, explicó que a esta actuación se suman otras necesarias como "desenterrar e limpar as duchas e lavapés de todas as praias urbanas e, a continuación, comprobar o seu funcionamento, instalar as casetas de socorristas e as dos programas de educación ambiental, así como outras tarefas, para poder gozar dos areais da Coruña a partir do 15 de xuño”.

Este 2025, la duna cumplió 30 años como herramienta de protección ante borrascas, después de su primera construcción en 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada.