El Concello de A Coruña negocia la realización de más eventos en Riazor para 2026

El estadio de Riazor acogerá más eventos musicales en el 2026, además del ya anunciado de El Último de la Fila para el mes de junio del próximo año. Así lo confirma este jueves el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien se muestra crítico con la reacción del R.C.Deportivo, contrario a la celebración de este concierto. "Os técnicos do club colaboran e apoian as iniciativas do Concello, mentres a propiedade se dedica a torpedealas e boicotealas", afirma el edil.

Quincemil Gonzalo Castro defiende el concierto en Riazor tras la polémica con el Dépor

El anuncio a principios de esta semana del concierto generó rechazo en el club blanquiazul, que emitió un comunicado en el que tilda de "inadmisible" la decisión de programar un concierto el 13 de junio del 2026 "sin consulta ni coordinación previa con el Club, legítimo usuario y responsable del mantenimiento de esta instalación deportiva".

Este miércoles, Castro ya declaraba en Quincemil que "la organización de eventos de este tipo está prevista en el convenio desde hace 25 años, se firmó cuando se ganó la Liga. El Concello comunica al club, que es su obligación", haciendo también referencia a conversaciones y visitas mantenidas entre ambas partes en el mes de abril.

Sin embargo, Massimo Benassi, consejero delegado del Dépor, denunciaba una "falta de diálogo, transparencia y respeto institucional" en las relaciones con el gobierno municipal. El titular de Cultura desmiente esa falta de comunicación, afirmando que en los últimos meses se han celebrado varias visitas a Riazor con personal de producción del evento y técnicos del Deportivo, siendo la última este miércoles. Además, Castro también indica que el pasado 30 de abril se envió una comunicación de la confirmación del evento, algo también tratado en una reunión de la comisión de seguimiento del convenio del uso del estadio el 5 de mayo.

"A relación co persoal, cos empregados do club, é excelente, con comunicación fluida e traballo coordinado. O que é triste é que por parte da propiedade non exista a mesma actitude", lamenta el concelleiro.

En lo relativo a las dudas expresadas por Benassi sobre quién asumirá los gastos de reparación del césped, Castro asegura que "pode estar tranquila a propiedade do Deportivo, o club non ten que asumir ese gasto. Como tampouco o asumiu no Festival Morriña celebrado hai 3 anos no Estadio de Riazor" algo que, afirma, ya se le comunicó al Deportivo "en reiteradas ocasións".

El concelleiro explica que los gastos de reposición del césped del estadio son un gasto de producción, algo que también sucede en otros campos de fútbol que celebran eventos como Anoeta, San Mamés, Metropolitano, Benito Villamarín o Cornellá.

Para el próximo año, antes del inicio de las obras previstas para adecuar el espacio al Mundial 2030, Riazor se convertirá en escenario de más conciertos, que podrán ser tanto individuales como en formato festival, como ya ocurrió en el 2022 con la primera edición del Morriña Fest en A Coruña.