Desalojado un edificio de Arteixo (A Coruña) tras un incendio iniciado en un armario

Un incendio en una vivienda de Arteixo (A Coruña) se saldó sin heridos al no encontrarse nadie en el domicilio, situado en la Avenida de Caion, en el momento del suceso.

Carmen Martínez Torrón Arteixo llevó a pleno el convenio suscrito con A Coruña para coordinar sus servicios públicos

Los hechos tuvieron lugar un poco antes de las 18:30, cuando el 112 Galicia recibe una llamada de un particular que, sorprendido porque vio salir humo por una ventana de un piso, alertó al servicio de emergencias, que movilizó a los Bomberos de Arteixo, Policía Local y Protección Civil.

Tras acceder a la vivienda y apagar el fuego, los profesionales determinaron que había ardido una habitación, además de un armario y un aspirador. No hubo que lamentar daños personales, pero sí fue necesario proceder al desalojo del edificio. Los propietarios no pudieron pernoctar en el piso incendiado, no necesitando realojo al contar con otra propiedad.

Además, en Betanzos, los bomberos también tuvieron que intervenir de madrugada por un pequeño conato de incendio de materiales en el puerto del Concello de Betanzos. El origen del fuego pudo ser la quema de materiales de tipo escombro. Los profesionales extinguieron el fuego sin incidencias.