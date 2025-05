Lia Sikora, popular influencer del mundo gaming, de visita en A Coruña

A Coruña ha recibido la visita este fin de semana y para sorpresa de muchos de la influencer del mundo gaming Lia Sikora, muy popular en redes sociales con casi 900.000 seguidores en Instagram y más de tres millones en TikTok.

La joven de 23 años ha mostrado en su cuenta de Instagram diferentes partes de la ciudad, como la plaza de María Pita y también el Parrote, donde ha subido un vídeo a TikTok de su paseo. En las imágenes muestra su sorpresa con el hecho de que a 17 grados la gente nade y se bañe en el mar tranquilamente e incluso habló con dos habituales de la zona que se dirigían a su baño rutinario.

Sikora tocó el agua y reconoció que no estaba tan fresca como pensaba pero aseguró que aún así no se animaría a bañarse. Sus seguidores se preguntan qué hace la joven en la ciudad herculina y ella no ha dado detalles pero ha comunicado a su comunidad que solo estará en Galicia durante el fin de semana antes de regresar a Madrid con un proyecto personal.

Asimismo, Sikora nació en Canarias pero es de nacionalidad alemana y crea contenido para el conocido equipo del streamer y youtuber The Grefg. Es también una locutora asociada de Twitch y transmite contenido de Fortnite en vivo.

La moda es otro de los ámbitos donde pisa fuerte y potencia su estilo personal a través de sus redes, donde también cuenta su día a día. Sus inicios en redes se remontan a 2020, cuando subió vídeos al ritmo de "Candy" de Doja Cat y creó un set de TikTok con el tema "Bury a Friend" de Billie Eilish en abril del 2021. Inspiró también la canción Sikora, ideada por el artista granadino Saiko.