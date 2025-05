Así se reparten las ayudas del Concello los barrios de A Coruña para organizar sus fiestas

Veintidós de las 24 asociaciones vecinales de A Coruña que habían solicitado fondos municipales para organizar las fiestas tradicionales de los barrios se repartirán 408.000 euros este año, según ha infomardo el Ayuntamiento este lunes. Cada entidad podía pedir hasta un máximo de 20.000 euros.

Concello da Coruña El Concello de A Coruña presenta un nuevo sistema de gestión para las fiestas de los barrios

El reparto de subvenciones se articula a través de un nuevo sistema de concurrencia competitiva aplicado por el Concello para que todas las asociaciones puedan disponer de recursos económicos. El área municipal de Turismo ha gastado el 100% de los fondos reservados.

Solo dos solicitudes fueron rechazadas parcialmente al incumplir las bases. El Concello recuerda que las ayudas se conceden para financiar las fiestas y eventos tradicionales y patronales, no otro tipo de actividades; los solicitantes rechazados pedían cantidades adicionales para una fiesta de Navidad y para otra de San Juan.

Las beneficiadas

Las asociaciones que percibirán el máximo de 20.000 euros para sus fiestas son las de O Ventorrillo, Monte Martelo, Castrillón-Urbanización Soto (IAR), Bens-Penamoa, Los Rosales, Barrio de las Flores, Ciudad Vieja-María Pita, Atochas-MonteAlto-Torre de Hércules, Francisco Rodríguez Otero-Labañou, Palavea-Os Nosos Lares, Os Rexumeiros-Castro de Elviña, Uxío Carré-Eirís y Oza-Gaiteira-Os Castros por partida doble para dos celebraciones previstas.

El resto de las entidades beneficiadas con distintas cantidades, entre 12.800 y 19.900 euros, son las de A Falperra, Monelos-Fuente de las Pajaritas, Os Mallos, Mesoiro y Vío, Pedralonga, Sagrada Familia, Peruleiro-Mariñeiros y Agra do Orzán.

"Creo que con esta herramienta dotamos a todas las asociaciones de los fondos necesarios para organizar las fiestas tradicionales de todos y cada uno de los barrios, y además les damos total libertad para que cada una decida qué contenidos considera más apropiados para sus celebraciones", considera el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro.

Disconformes con el nuevo procedimiento de entrega de subvenciones, otras asociaciones vecinales no solicitaron ayudas porque nunca las habían pedido antes o anunciaron que no celebrarán fiestas este año. Es el caso de las entidades de As Xubias, Novo Mesoiro, Luz del Mar Riazor-Ciudad Jardín, A Zapateira y Sector 7 Coruña.