Este es el próximo festivo que se celebrará en A Coruña: cuatro días de fiesta seguidos si juegas bien tus cartas

Terminada la Semana Santa, muchas personas en A Coruña se preguntan cuándo será el próximo puente que se celebrará en la ciudad. Pues bien, el calendario laboral trae buenas noticias para todos aquellos coruñeses que quieran disfrutar de una escapada exprés antes del inicio de la temporada estival.

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, está a la vuelta de la esquina. Este 2025 cae en jueves, por lo que aquellos trabajadores que jueguen bien sus cartas, tendrán 4 jornadas de descanso consecutivas para planificar un mini viaje a la playa o a la montaña, o simplemente para descansar en casa.

¿Cuál es el próximo festivo en A Coruña?

El próximo jueves 1 mayo de 2025 será festivo en A Coruña, al igual que en el resto de Galicia y España. El Día Internacional del Trabajador es una jornada que conmemora los logros del movimiento obrero y celebra los derechos de los trabajadores en todo el mundo.

Para hablar del origen del Día del Trabajador nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX, cuando miles de trabajadores de Chicago (Estados Unidos) iniciaron una huelga general el 1 de mayo para reclamar la reducción de la jornada laboral a 8 horas.

Aunque la protesta fue reprimida violentamente por la policía, la Segunda Internacional proclamó el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a los Mártires de Chicago. Desde entonces, el 1 de mayo se ha convertido en una fecha emblemática para el movimiento obrero.

Apenas quedan unos días para el 1 de mayo, jornada festiva en A Coruña y en el resto del país. Este 2025 cae en jueves, lo que brinda la oportunidad de tomar libre el viernes y enlazarlo con el sábado y el domingo, logrando así un puente de cuatro días consecutivos de descanso.

Los días festivos son percibidos como un respiro por la mayoría de las personas, pues representan una pequeña válvula de escape para cargar pilas y desconectar de las obligaciones laborales y cotidianas. Este periodo de descanso puede ser aprovechado para hacer un mini viaje o simplemente descansar en casa.

A Coruña es un destino privilegiado para una escapada corta de cuatro días. La ciudad destaca por su impresionante cultura, su rica historia y su increíble belleza. Dispone del paseo marítimo más largo de Europa y del faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo, la Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad.

A nivel provincial, A Coruña ofrece un sinfín de paisajes de gran belleza. Las Fragas do Eume, el Santuario de la Virgen da Barca, en Muxía; y la Cascada do Ézaro son paradas obligatorias. No obstante, existen otros rincones mágicos como San Andrés de Teixido y su santuario, y Carnota y su playa más larga de toda la costa gallega.

Calendario de festivos y puentes de A Coruña en 2025

Con esta configuración de festivos, estos son los festivos y posibles puentes de A Coruña en el año 2025: