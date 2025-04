Xabi Barral, hostelero de A Coruña: "La Barbería se merecía otro final que no fuera este"

Cierra La Barbería. Una frase lapidaria que no deja de ser el reflejo de una situación y de una convivencia que se ha tornado en irrealizable. Xabi Barral ha dicho basta, ha dicho se acabó y pone el punto y final a su vida durante los últimos años. A su ilusión, a su proyecto diario, y a su día a día. Deja atrás todo un reguero de anécdotas, de haber hecho felices a muchos coruñeses pero el punto de no retorno es claro y definitivo.

Cedida Los hosteleros de A Coruña solicitarán al Concello el cambio de la Ordenanza Municipal de Ruido

"No estoy en el mejor momento de mi vida. Uno sabe que las cosas se pueden torcer en lo personal o que no funcione un proyecto pero cuando uno tiene un proyecto montado con esfuerzo y cariño, como era La Barbería, se merecía otro final que no fuera esta, por una denuncia de la propiedad del local (reside en el mismo edificio donde está situado el local) y una sanción desproporcionada. Todos queríamos otro final", explicó su propietario a Quincemil con un claro tono de desasosiego.

Sobre la situación, el también presidente de la asociación para la defensa e igualdad de los hosteleros de A Coruña explica que "entendemos que las asociaciones de vecinos quieren y buscan el derecho al descanso. Nosotros también somos vecinos y queremos descansar, pero nos toca defender nuestro derecho al trabajo. Con la normativa que existe, se nos hace difícil cumplirla tal y como está redactada".

"Pedimos que se revise, no es tan raro pedir que se revise cuando así es casi imposible cumplirla. Los 10 decibelios de más están amparados por la normativa autonómica y no pasa nada. Esto con medidas de insonorización se podría solucionar y sería fácil siempre y cuando haya una parte municipal y conciencia cívica. La mayoría de las quejas de la gente es por el ruido de las calles", amplió.

Toda despedida debe tener su acto final. La de La Barbería va a ser, pero todavía no tiene ni fecha ni lugar, porque no podrá ser en su emblemática localización, calle Orzán número 15: "En el local no va a poder ser. Nos gustaría hacerle una buena despedida pero no sé ni dónde ni qué día. Tengo en mente hacer algo, un buen acto de despedida como se merece, en algún local amigo donde sí se pueda poner música y haber ambiente. A ver cómo darle forma".

Alguna idea le ronda por la cabeza de Xabi: "Intentaremos contar con una selección de los DJs que en estos años hemos tenido mejor relación. Avisaremos dónde será y cuándo, porque no se puede celebrar en el propio local". Un acto de punto y final "destinado hacia la clientela habitual, avisaremos en redes sociales para que así puedan estar pendientes", indicó.

El futuro, lejos del ocio nocturno

Xabi de La Barbería mutará ahora a Xabi persona, teniendo que afrontar una nueva rutina y un nuevo día a día. "Es muy pronto. Si algún día se me ocurre volver como responsable, no tendrá nada que ver con lo nocturno. No me compensa, no puedo estar más pendiente de lo que sucede fuera que de lo que suceda dentro. Al final somos pequeños autónomos con dos o tres empleados donde no puedes estar tú solo haciendo de todo durante quince horas salvo con tu gestor y poco más".