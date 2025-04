A Deputación da Coruña despide as Residencias Artísticas Mariñán 2025

A Deputación da Coruña clausurou hoxe as Residencias Artísticas Mariñán 2025, un programa que durante 12 días reuniu no Pazo de Mariñán a oito creadores e creadoras galegas das disciplinas de música, literatura e pensamento. O acto de despedida serviu para poñer en valor este espazo de creación colectiva que, segundo os participantes, ofreceu tempo, liberdade e acompañamento para o desenvolvemento dos seus proxectos.

Un espazo para crear sen présas

Os artistas seleccionados nesta edición foron os músicos Indra, Abril, Ailén Kendelman e Nanu, e os autores Blanca Trigo, Sergio Marey, Paula Sanmartín e María Bella. Durante a súa estadía, contaron co apoio dos comisarios Aitana Cuétara (música) e Roberto Abuín (literatura e pensamento), así como con formacións e asesorías personalizadas en ámbitos como o dereito, a produción ou o marketing.

Os participantes destacaron a importancia de contar cun tempo de calidade nun entorno como o Pazo de Mariñán para dedicarse plenamente á creación. Subliñaron a liberdade do proceso, sen presións de produtividade inmediata, o que lles permitiu explorar novas ideas e enfoques. A convivencia entre creadores de diferentes disciplinas tamén foi valorada como unha experiencia enriquecedora, que deu lugar a novas propostas e colaboracións.

Apoio institucional ao proceso creativo

A deputada de Cultura, Natividade González, expresou a súa gratitude aos participantes polo aproveitamento dos recursos públicos ofrecidos pola Deputación. Destacou que as Residencias Mariñán se están convertendo nun berce do talento galego, de onde saen proxectos que despois acadan numerosos éxitos. Subliñou o compromiso da institución co apoio aos procesos creativos, proporcionando formación, asesoramento, tempo e espazo para o desenvolvemento dos proxectos.

O comisario Roberto Abuín salientou o traballo da Deputación para potenciar un espazo de creación e pensamento, considerando a arte como un ámbito de liberación e expansión. Pola súa banda, Aitana Cuétara fixo referencia á aposta polo espazo creativo onde conviven proxectos moi diferentes, o que resulta moi enriquecedor.

Proxectos con identidade propia

Entre os proxectos desenvolvidos nesta edición destacan:

Mandrágora , de Blanca Trigo , unha exploración mitopoética que conecta o "queer" coa ritualidade e o cotián, resignificando a noción de meiga en relación ás disidencias sexuais e de xénero.

Camiños do desexo , de Sergio Marey , unha escrita autoficcional e fragmentaria desde a perspectiva disidente no rural galego, abordando subxectividades alternativas ás heteronormadas.

Coro priscilianista , de Paula Sanmartín , unha exploración da figura de Prisciliano e a súa relación co pensamento contemporáneo desde unha óptica contracolonial e ecofeminista.

O amor ao territorio , de María Bella , unha investigación sobre as formas extractivas de ocupación do rural galego, denunciando a violencia oculta nos discursos capitalocéntricos sobre o territorio.

Unha señora orquestra , de Ailén Kendelman , un proxecto que integra circo, dramaturxia, música e discurso feminista cun equipo de doce persoas.

Investigación e creatividades para disco , de Abril , unha adaptación de melodías tradicionais galegas e ibéricas a sonoridades actuais, cun enfoque intimista e fresco.

Creación de percusión para EP , de Nanu , unha conexión entre o folk experimental e a canción pop/rock, resaltando a interculturalidade entre Marrocos e Galicia a través das percusións.

Ronco: disección anatómica da gaita, de Indra, unha exploración da gaita desde unha perspectiva etnográfica e antropolóxica, tratando os sons das actividades industriais e os oficios tradicionais do noroeste peninsular.

As Residencias Artísticas Mariñán 2025 reafírmanse como un proxecto clave para o apoio á creatividade galega, apostando polo proceso de creación como base para o desenvolvemento de futuros proxectos culturais. A Deputación da Coruña, con estas iniciativas, continúa demostrando o seu compromiso co talento local, que segue medrando nun ambiente colaborativo e de liberdade creativa.