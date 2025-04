La taberna de Sargadelos de Sada (A Coruña) cerrada desde hace más de un mes

En un momento tenso, en el que los trabajadores de la fábrica de Sargadelos en Sada muestran preocupación por el cierre de la planta en Lugo, la taberna de Sada, que abrió hace poco menos de un año, lleva cerrada un mes. Algunos que desconocían la situación pensaron que su cierre había seguido al de O Cervo, sin embargo, los motivos son muy diferentes.

Según han confirmado fuentes de la compañía, la taberna de Sargadelos en Sada está en reformas, mientras que la de Cervo continúa abierta y sin experimentar cambios. La taberna de Castro abrió hace poco más de un año, a mediados de marzo de 2024.

Esta taberna formaba parte de Cerámicas do Castro, que ofrecía una experiencia gastronómica además de la tienda y el museo. Su inauguración fue todo un acontecimiento, ya que se trataba de un espacio decorado de arriba a abajo con la representativa cerámica gallega. Contaba con dos plantas y una capacidad para aproximadamente 50 comensales.

Desde la compañía indican que no tienen conocimientos de las labores que se están realizando en el interior del local, ni de cuánto tiempo durará la reforma. Sorprende, sin embargo, que la taberna de O Cervo siga abierta, cuando la fábrica ya no. Este jueves, los trabajadores de la planta no pudieron acudir a sus puestos de trabajo al encontrarse la llave echada a primera hora de la mañana.

Por su parte, Cerámicas do Castro y la fábrica siguen funcionando con normalidad. Si bien es inevitable para los trabajadores no mostrar preocupación por la situación, también muestran su compromiso con sus compañeros de Lugo.

Aun así, el dueño de Sargadelos, Segismundo García, ha tratado de tranquilizar a los empleados anunciando que no habrá despidos y que para la semana se espera que los trabajadores puedan reincorporarse a la fábrica. Así lo confirmaron los propios empleados tras una reunión privada con el dueño, en la que les pidió tiempo para negociar una salida al conflicto. A cambio, este viernes anunció que la próxima semana se lo tomaran como "vacaciones".