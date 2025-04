Maria Pan, tras dimitir como alcaldesa de Cambre (A Coruña): "Es un ejemplo de lo que no debe suceder"

María Pan, la ya exalcaldesa de Cambre, dio la cara esta mañana en el salón de plenos del Concello de Cambre en una rueda de prensa donde explicó los motivos de su salida como máxima autoridad de su localidad. Estuvo respaldada desde la zona del público por sus compañeros de partido, Unión por Cambre.

"Hoy es un día complicado para mí y para todo Unión por Cambre, porque hoy anuncio mi dimisión. Es ya un alcalde y una alcaldesa de la lista más votada los que abandonan la alcaldía, algo inaudito en el país. Hoy también es un día triste porque por circunstancias la alcaldesa, pese a ser la representante, no cuenta con herramientas para cumplir su mandato. Cambre es un ejemplo de lo que no debe suceder en un Concello", explicó ante los medios.

"Algo está pasando y la responsable es la misma desde 2019", dijo en referencia a una de las habilitadas nacionales sobre la licitación de nuevos servicios y el reconocimiento de créditos extrajudiciales.

La conciencia tranquila

"Como alcaldesa tengo el objetivo de defender al Concello y defender los intereses generales de mis vecinos y vecinas que me piden que tire para adelante con todo, pero eso que parece fácil es complicado. Todo tiene su procedimiento y si bien hay cosas que son competencia mía y de mis concelleiros, y en eso me voy tranquila, hay otros temas que no dependen ni de mí ni de mis concelleiros de Unión por Cambre. Tienen que ir a pleno", introdujo la regidora.

La razón de la salida

"Ahí está la principal razón por la que dimito. Desde noviembre, Cambre está en stand-by, donde los temas de pleno que no hay otra forma de aprobarlos no salen adelante. El gobierno tiene 7 concelleiros, el apoyo de Alternativa dos Veciños y la concelleira no adscrita y no sumamos, la mayoría es 11 votos y si son en contra no hay forma de aprobar nada. Esos 11 votos en contra del PP, PSOE y BNG son los que están impidiendo seguir pagando facturas de empresas que solo pueden aprobarse en pleno, no permiten crear puestos técnicos para desbloquear la situación, y hacen perder un mes al no aprobar los presupuestos del 2024 pero tampoco se atreven a hacer una moción de censura para presentar un gobierno alternativo", explicó.

El mundo al revés

Pan fue muy explícita en su radiografía de la situación: "Intentan gobernar desde la oposición. Tienen un objetivo claro: el desgaste de Unión por Cambre, que desaparezcamos y que se repartan nuestros votos. Me duele mucho ver como las sesiones plenarias se convierten en una feria cada mes con actitudes y tonos de voz que rozan la falta de respeto hacia los presentes y vecinos y vecinas de Cambre. El objetivo es clave: que Unión por Cambre desaparezca sin medir las consecuencias".

"Les falta valentía política para hacer una moción de censura y sustituir este gobierno en minoría por otro de mayoría. En política no se mide por lo que alces la voz, o por faltas de respeto o por discursos equivocados, no se mide la valentía por las mentiras. En política la valentía se mide por dejar el interés personal de lado y luchar por los intereses generales de tu pueblo, anteponer tu vida pública a la privada y familiar y de eso en Unión por Cambre sabemos un rato. Entré de la mano de Óscar García Patiño, me pidió que no dejara de ser yo y eso intento ser. Perdí kilos, horas de estar con los míos, estudié legislación y sentencias para buscar soluciones porque eso es lo que me tocaba y, para no dejar de ser yo, dejo la alcaldía por responsabilidad y respeto a mis vecinos. No voy a estar aquí dos años más cobrando de los impuestos de los cambreses un sueldo para no ser capaz de sacar temas adelante, si lo hago dejaría de ser yo", manifestó.

Las acusaciones personales

Visiblemente dolida, la todavía alcaldesa fue contundente: "Me acusaron de dictadora, de prepotente, aquellos que eran compañeros y compañeras mías de gobierno, que trabajamos juntos. Cuando abrimos negociaciones, el PSOE pidió contratación y nosotros ofrecimos intervención pero no lo quisieron. Ofrecimos al BNG y a Alternativa entrar en el gobierno y junta de gobierno. Nos reunimos para trabajar los presupuestos del 2025, y ahora dicen que no los escuchamos. Eso es mentira. Incluso alguno en sesión plenaria me dijo que a ver si nos enterábamos que no querían gobernar y hoy, para sorpresa mía, el portavoz del BNG puso muchas soluciones y me acusa de acudir a soluciones de reconocimiento de crédito por favoritismo. Son los que aprobaron en el tripartito y su compañera de partido en Santiago está haciendo igual, igual tan irregular no era cuando usted los aprobó".

El futuro de Cambre

"Yo no soy la que le va a dar la alcaldía al PP, esto es una estrategia de ustedes a costa de Unión por Cambre. Hoy Cambre está descubriendo quien está detrás de esta estrategia y los tres partidos que estaban tan unidos igual se les acaba la complicidad. Fueron ellos y nadie más los que a los que estábamos dispuestos a gobernar no nos lo permitieron, boicoteando pleno tras pleno", dijo sobre el futuro del gobierno municipal.

"¿Es este el Cambre que queremos o la clase política que queremos? Yo no. El primer problema era Óscar García Patiño, ahora es la malévola y dictadora María Pan y si se presenta alguien de Unión por Cambre será la próxima persona a batir. Los grandes partidos políticos no quieren a Unión por Cambre, somos molestos, no gustamos porque no le debemos nada a nadie, solo a nuestros vecinos y de ahí el objetivo de PP, PSOE y BNG de acabar con Unión por Cambre a costa de lo que fuese y repartiesen nuestros votos actuando como una UTE que igual ahora se empieza a tambalear. Los concelleiros de Unión por Cambre venimos a trabajar y no a cobrar", incidió.

"Cada vez que veo la programación en el ordenador me veo incapaz de sacarla adelante. Tampoco ayuda que dos piezas clave como la interventora y la secretaria no busquen soluciones rápidas y ágiles para solventar los problemas", comentó a la par que "El último año fueron meses trabajo a ritmo vertiginoso para que pueda salir adelante todos los eventos. Nadie piensa que puedan peligrar pero en algún momento estuvieron a punto de hacerlo. Dicen que hacemos fiestas pero lo que tratamos es mantener la esencia, cultura y tradición, mantener eso no es no hacer otras cosas".

¿El futuro? "Antes que política hay que ser persona, tener los pies en la tierra y vivir la realidad. Me voy siendo la misma, esto no es un final, es un punto y seguido. Coger fuerzas y trabajar desde otro lugar. A veces hay que plegar velas para volver con más fuerza. Los vecinos y vecinas tienen el poder para elegir y sacar alcaldes y gobiernos. Unión por Cambre tiene mucho que decir, nosotros sí que hablamos de Cambre", mencionó.

Retomar la calle

"Me faltó tiempo para lo más importante, estar en la calle, escuchar a los vecinos, tener alguna discusión y escuchar sus consejos. Pedir disculpas de corazón, os daré todo ese tiempo porque María Pan no marcha, voy a seguir trabajando desde Unión por Cambre para estar más cerca que nunca".

Sus últimos días

"Firmaré providencia de pleno que dará cuenta de mi dimisión. Hasta ese día seguiré trabajando como desde el primer día. La próxima semana, antes de que me vaya, habrá un pleno que llevará los presupuestos del 2025 y la Relación de Puestos de Trabajo consensuada con todos los sindicatos. Les avanzo que tiene todos los informes técnicos en contra pero los representantes políticos tenemos que valorar dónde queremos estar, si con el interés general de los vecinos por encima de todo o no".

Agradecimientos

"Quiero dar las gracias a los funcionarios de este Concello por su trabajo, a los concelleiros de Alternativa dos Veciños, a la concelleira no adscrita, al tejido asociativo, a las empresas que trabajan para este Concello porque a pesar de las dificultades nunca abandonaron a Cambre y permitieron a los vecinos y vecinas tener los servicios básicos cubiertos. pero sobre todo gracias a los vecinos por su aguante, a la familia de Unión por Cambre que nos sostiene, gracias por no perder ni un minuto la confianza depositada en mí, es un orgullo, somos diferentes", dijo. También se acordó de todo su grupo de concejales, momento en el que se emocionó, además de mencionar a su antecesor en el cargo.