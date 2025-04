La oposición de Cambre (A Coruña) se divide entre la cautela, el respeto y la "crónica de una muerte anunciada"

Cambre vive su enésimo terremoto político en los últimos años. El anuncio de dimisión de su alcaldesa, María Pan, todavía pendiente de oficialidad, ha sacudido el tablero en una localidad que no encuentra la estabilidad y que afrontará su tercer alcalde en esta legislatura.

La regidora cargó contra la oposición en la carta hecha pública el pasado martes, acusándoles de que "os once concelleiros do PP, PSOE e BNG de Cambre, que están boicoteando sistemáticamente todas as solucións que o goberno de Unión por Cambre está poñendo enriba da mesa, teñan que situarse á fronte e traballar desde o goberno".

El PSOE esperará a que sea oficial

Fuentes de la agrupación local del PSdeG-PSOE en la localidad indican a Quincemil que mientras la dimisión no sea oficial, no emitirán una valoración por la seriedad de la situación.

Preguntado esta mañana en rueda de prensa tras la junta de gobierno local, el concelleiro de Economía y Planificación Estratégica de A Coruña y antiguo secretario de organización autonómico del partido socialista, José Manuel Lage Tuñas, trató de no entrar en la cuestión afirmando que "una buena receta, aún desde la discrepancia, es buscar lo mejor para los vecinos y vecinas desde el entendimiento y buscando puntos en común".

El PP muestra su máximo respeto

La portavoz del PP en Cambre, Diana Piñeiro, se mostró en una línea similar al grupo socialista, pero expresando su máximo respeto. "Desde el Grupo Popular mostramos el máximo respeto a la decisión de la alcaldesa de Unión por Cambre. Se trata de una decisión seria y relevante para los intereses de nuestro Concello, por ello desde nuestra formación no haremos ninguna declaración pública sobre esta situación hasta que la dimisión sea oficial", explicó.

El BNG, el más contundente

Dani Carballada, portavoz del BNG en la localidad, sí ha sido el más explícito al referirse a la situación que se genera. "No nos llamaron nunca para negociar. Lo que ha habido es una dinámica crispante en el día a día del ayuntamiento que lleva a la anunciada dimisión de la alcaldesa". Del mismo modo, se ha referido a referencias en páginas web y redes sociales de "dudoso gusto" hacia los representantes de la formación frentista, a lo que ha sumado "amenazas anónimas" que fueron denunciadas.

En esa línea, Carballada califica la decisión como la "crónica de una muerte anunciada", tachando de "falaz" los argumentos de María Pan dado que "el BNG propuso en múltiples ocasiones alternativas para facilitar el desbloqueo de la situación económica en Cambre. No es que lo defienda el BNG, lo defiende la intervención municipal desde el 2023 y obtuvo caso omiso del gobierno municipal".