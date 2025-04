Continúa la búsqueda del hombre caído al mar en A Coruña tras el avistamiento de un cuerpo

Este miércoles el helicóptero Helimer 401 volverá a sobrevolar la zona de acantilados próxima al monte de San Pedro retomando las tareas de búsqueda del hombre caído al mar hace ya 10 días. Junto a él se desplegará también un dispositivo por tierra con agentes de la Policía Nacional, así como buzos de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia.

EP El hombre desaparecido tras caer al mar en A Coruña podría ser un turista alemán

Así lo ha confirmado esta mañana la subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas, ante los medios de comunicación. El dispositivo se reactivó a última hora de la tarde de este martes, cuando un pescador contactó con la Policía Nacional para avisar de que esa misma mañana había visto el cuerpo de una persona en el mar.

"Como o aviso foi a última hora, non se daban as condicións de visibilidade necesarias. Hoxe, desde as 11:30 horas, volveranse a desplegar os medios", ha explicado Rivas.

Todavía se desconoce la identidad del hombre que, el domingo 23 de marzo, cayó al mar en el entorno de la Torre de Hércules cuando intentaba sacarse una foto junto a la escultura de la Caracola, en un día con alerta en el litoral por olas de hasta seis metros.

Un particular dio el aviso a emergencias ese mismo domingo, por lo que se activaron entonces unas tareas de salvamento por aire, mar y tierra que continuaron algunos días más sin éxito.

Como ya avanzó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el pasado 26 de marzo, se cree que el hombre podría ser un turista alemán que se encontraba disfrutando de unos días en A Coruña. La subdelegada ha reiterado hoy esta información, en relación a los indicios a los que apunta por el momento la investigación policial. De todas formas, ha señalado que, hasta que no se encuentre el cuerpo, no hay más información sobre quién podría ser el desaparecido.