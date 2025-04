Dimite la alcaldesa de Cambre (A Coruña), María Pan, tras un año en el cargo

Por segunda vez en poco más de un año, Cambre se queda sin responsable en la alcaldía. La actual alcaldesa, María Pan, ha anunciado su dimisión este martes en una carta dirigida a los vecinos del municipio, aunque lo hará oficial en el pleno del jueves, según ha podido confirmar Quincemil.

Esta decisión llega al poco de cumplirse un año de su elección como alcaldesa, cuando fue escogida tras la dimisión del anterior alcalde, Óscar García Patiño. Pan era entonces concejala de Economía, Facenda e Réxime Interior y fue elegida como candidata el marzo del 2024 por parte de su partido, Unión por Cambre (UxC).

La dimisión de su predecesor, quien ocupó el puesto de alcalde de la localidad durante nueve años, vino motivada por el bloqueo municipal en el gobierno local que desembocó en problemas en el pago de facturas a empresas. Entonces, García Patiño consideró que su salida podría ser la solución para que el municipio saliera del bloqueo.

En los meses que siguieron, ya con Pan en la alcaldía, la situación no mejoró mucho. Los presupuestos del 2024 no fueron aprobados hasta el mes de julio. En el pleno de mayo, la oposición conformada por PP, PSOE y BNG tumbó los presupuestos, lo que derivó en una cuestión de confianza en el mes de junio que Pan no superó. Un mes después, ante la falta de una moción de censura, las cuentas fueron finalmente aprobadas.

Este 2025, los presupuestos —proyectados en 21,2 millones de euros— siguen un camino similar, estando todavía sin aprobación a pesar de que las negociaciones con la oposición comenzaron en los últimos meses del año pasado.

Los problemas en los pagos de facturas también continúan. En enero de este año, la oposición tumbó la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) de más de 500.000 euros para el pago de facturas de servicios esenciales.

Paralelamente, en las últimas semanas los trabajadores del Concello han estado concentrándose en protesta por sus condiciones y clima laboral.