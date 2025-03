El PP de A Coruña presentará alegaciones a la nueva ordenanza de viviendas turísticas

El Partido Popular de A Coruña, a través de su portavoz Miguel Lorenzo, ha anunciado que presentarán alegaciones a la nueva ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico, que fue aprobada inicialmente en el pleno de febrero con los votos a favor del PSOE y BNG y la abstención de su formación.

El cuadro popular sostiene que "esta no es la manera de regular estas viviendas", focalizando en que se retire la ordenanza para modificar previamente el planeamiento urbanístico que incorpore un nuevo uso, el terciario de las viviendas, que no existe en la actualidad y luego regularlo vía ordenanza, y a no aplicar un carácter retroactivo en caso de incompatibilidad con la nueva ordenanza a quienes cumplieran la normativa vigente en su momento y estén inscritos en el registro autonómico de viviendas de uso turístico.

Según explica el principal partido de la oposición, el gobierno ha redactado una ordenanza empezando la casa por el tejado. "Antes de la ordenanza es necesario modificar el PGOM y el PEPRI para incluir este nuevo uso, terciario de uso turístico. Es un defecto de forma que anularía esta ordenanza".

Ello nace en que el uso específico turístico no está previsto como tal ni en el PGOM ni en el PEPRI y lo que pretende hacer el Gobierno municipal es encajarlo en alguno de los ya existentes, el terciario hotelero. Sin embargo, el informe de Asesoría Jurídica aconseja optar por la modificación puntual de las normas urbanísticas para incorporar y regular así este nuevo uso y otorgar así mayor seguridad jurídica al ejercicio de esta actividad.

Miguel Lorenzo se ha mostrado tajante en ese sentido. "Los mismos que condonaron los 7,5 M€ de deuda a Albada basándose en un informe de asesoría jurídica son los que ahora no le hacen caso a otro informe de misma asesoría que pide que primero se cambien las normas del planeamiento. Lejos de dotar de mayor seguridad jurídica, se va a lograr lo contrario ya que esta regulación debe venir determinada por la normativa del planeamiento".

La retroactividad en la aplicación de la norma es uno de los puntos que más preocupa al portavoz popular. "Esto conlleva una enorme inseguridad jurídica para los propietarios que han cumplido con el trámite de inscripción en el registro de viviendas de uso turístico de la Xunta de Galicia, según el Decreto 12/2017 de 26 de enero, con la única limitación de que no lo prohíba la normativa urbanística, lo que no sucede en nuestro ayuntamiento, y de que no lo prohíban los estatutos de la comunidad de vecinos donde se instala cada vivienda turística".

"Parece, por tanto, una medida desproporcionada para los propietarios que han actuado de buena fe y han cumplido con las condiciones que les exigieron con anterioridad a la aprobación de esta ordenanza, y que además han hecho una inversión y un esfuerzo económico para rehabilitar y/o acondicionar las viviendas", concluyó.