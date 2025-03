Nuevos carteles en San Andrés en A Coruña: "He visto a gente pasar por encima de los jardines"

Después de 12 meses de trabajos y una inversión de 3,2 millones de euros, el Concello de A Coruña ha procedido a la instalación de carteles a lo largo del bulevar. Unos carteles que rezan: "Pregamos non pisen as novas plantacións. Respecta as plantas".

Quincemil La calle San Andrés de A Coruña reabre este jueves al tráfico tras 12 meses de transformación

Eva, que vive en San Andrés y trabaja en la Compañía Bualá, ubicada en el número 67 de esta misma calle, ha detectado "comportamientos incívicos una multitud de veces" antes de que los carteles fuesen colocados.

Por la ubicación de su mesa de trabajo, puede ver la calle y los jardines en todo momento: "He visto a gente atravesar la carretera de un lado a otro, pasando por encima de ambos jardines".

"Aunque lo que más ha visto", expresa, "es a gente fumando por la calle y dejando caer las colillas en las zonas del jardín". Asegura así que, bajo su criterio, el problema de esta medida es que, ante la gente con estos comportamientos, quizás los carteles no hagan efecto. "Es una lástima que con lo bonito que ha quedado San Andrés, se afeé todo por la suciedad. En otras ciudades esto no se ve", ha expresado Eva.

Otra de las personas que acude cada día a trabajar a uno de los múltiples negocios de esta calle, en este caso en "Bertha Hogar", ha explicado que ha tenido que ver, en más de una ocasión a "gente que pisa la tierra y deja que los perros hagan sus necesidades en los jardines y luego, por desgracia, no siempre recogen las heces".

Rosa, de "Muebles Room", explica a Quincemil que "está en nuestra mano si queremos ser o no cívicos y respetar los espacios comunes. Es una pena que tengamos que llegar al extremo de colocar carteles para que no pisemos los jardines que están por nuestro bien". Además, añade que "las obras de San Andrés han llevado mucho tiempo y dinero, como para que ahora, que todo está terminado y tan bien y bonito, no cuidemos lo que es de todos".