Día Mundial del Síndrome de Down en Galicia: "Un cromosoma extra no es excusa para privar derechos”

25 aniversario de Down Coruña con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Xunta de Galicia

El Paraninfo del Rectorado de la Universidade de A Coruña ha sido el escenario escogido este viernes 21 de marzo por la Federación Down Galicia y por la asociación Down Coruña para conmemorar un nuevo Día Mundial del Síndrome de Down.

En un acto que mezcló una parte institucional con distintas mesas redondas, las personas con síndrome de Down fueron las verdaderas protagonistas, poniendo de manifiesto, entre otras muchas cosas, que merecen las mismas oportunidades que las demás, y reclamando, un año más, sus derechos.

Fueron cuatro las personas encargadas de dar lectura al Manifiesto por la Promoción de la Autonomía Personal, dando así voz a todo el colectivo y haciendo hincapié en que las personas con síndrome de Down, como cualquier otra, quieren vivir la vida que ellas mismas elijan.

"Un cromosoma extra no puede ser la excusa para privarnos de nuestros derechos. Tenemos derecho a ser personas autónomas e independientes. A estudiar, a trabajar, a querer, a divertirnos y a relacionarnos. Y, por supuesto, tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y a formar parte de la sociedad", demandaron.

En el acto también intervinieron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey García; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas López; la directora xeral de persoas con discapacidade, Begoña Abeijón Fernández; la diputada responsable de las áreas de Política Social, Educación e Xuventude de la Diputación de A Coruña, Mª del Mar García Vidal; la presidenta de Down Coruña, María Díaz Caamaño; y el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto González.

El inicio corrió a cargo de la presidenta de Down Coruña, María Díaz, que dio la bienvenida al evento resaltando el recorrido de la entidad que preside durante sus 25 años de existencia. Continuó su intervención destacando que en estos años, las personas con síndrome de Down "demostraron que, con los apoyos adecuados, pueden alcanzar metas que hace unos años parecían inalcanzables: obtener un título académico, acceder a un empleo digno, vivir de manera independiente".

Pero Díaz también indicó que "queda mucho por hacer y que el camino hacia inclusión real y efectiva sigue estando lleno de barreras que, entre todos y todas, debemos derribar". El presidente de Down Galicia, por su parte, quiso comenzar su intervención felicitando a Down Coruña por su 25 aniversario y poniendo en valor "el gran trabajo y el camino recorrido en estas dos décadas y media".

Delmiro Prieto continuó su discurso poniendo de manifiesto lo mucho que la sociedad avanzó en estos 25 últimos años, destacando que "las personas con síndrome pasaron del ostracismo en los hogares a la visibilidad".

El presidente de la Federación quiso hacer hincapié en la campaña lanzada este año por la Federación Down España, en la que se ejemplifica perfectamente "que las personas con síndrome de Down pueden tener las mismas experiencias vitales que cualquier otra persona".

Prieto concluyó incidiendo en que "lo más importante es ofrecerle oportunidades para que puedan llevar la vida que ellas mismas escojan".

Además de las intervenciones de las autoridades presentes, las personas asistentes a este acto pudieron disfrutar de varios relatorios protagonizados por profesionales y familias pertenecientes a Down Coruña, que destacaron el trabajo de la entidad y pusieron de manifiesto la importancia de la inclusión a través de diferentes experiencias de vida en ámbitos como la educación, la formación y el empleo o la vida independiente y el envejecimiento, entre otros.

Premios Down Galicia

La Federación Down Galicia entregó en esta ocasión los X Premios Down Galicia, que tienen por objeto reconocer la labor a favor de la promoción de la autonomía e igualdad de las personas con síndrome de Down, realizado tanto por instituciones y entidades como por personas particulares.

El premio en la categoría institucional le fue otorgado al Concello de A Coruña, por el apoyo prestado a Down Coruña a lo largo de los años, tanto de manera económica como a través de la concesión demanial gratuita del local en el que la entidad presta sus servicios y del local de la Plaza de Ourense donde desarrolla su actividad “El quiosco de Down Experience”.

Mientras, en la categoría de persona particular, el galardón recayó en José Antonio Portabales, responsable de recursos humanos de Alcampo Coruña, por su implicación personal con el programa de Empleo con Apoyo de Down Coruña, siendo la empresa en la que trabaja de las primeras en apostar por la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down al contratar a personas usuarias de la entidad Down.

El premio consiste en un reconocimiento simbólico y en la entrega de una figura representativa de la imagen Down realizada por el artesano gallego Fernando Porto.

Por su parte, Down Coruña entregó también dos menciones especiales de reconocimiento a la Diputación de A Coruña y la Joaquín González Iglesias, CEO de Sociedad de Inversiones Higoma S.L. y ex-director general de Vegalsa-Eroski, por su compromiso y apoyo incondicional en la lucha por la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

Colaboraciones en la sensibilización por el Día Mundial del Síndrome de Down

Un año más, los principales monumentos de Galicia se tiñeron de azul y amarillo para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down.

Así, la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, las Fuentes de la Calle Aragón en Vigo, los concellos de Santiago, Ferrol y Pontevedra, el Puente Romano de Ourense, el Teatro Jofre en Ferrol o los edificios de las Diputaciones de Pontevedra, A Coruña y Ourense, entre otros, estuvieron iluminados los días 20 y 21 de marzo para dar visibilidad y concienciar a la sociedad en este día tan destacado.

Campaña estatal #TanComoTú

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, las entidades Down de España lanzaron #TanComoTú, una campaña en la que el humor es el protagonista y que tiene por objetivo dar visibilidad a la vida real de las personas con síndrome de Down y mostrar que sienten, piensan y actúan "tan como tú, tan como todos nosotros".

De este modo, el anuncio pretende desafiar los estereotipos sobre la discapacidad y llevar a la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de construir una comunidad más inclusiva que cuente con todas las personas.

La campaña consta de cinco piezas independientes en las que Martín, Ramón, Lucía, Emilia y Eva representan escenas de la vida cotidiana que muestran que ellos también se cuelan en el súper, se olvidan de la mitad de la compra, toman sus propias decisiones, escriben a su ex o huyen de su jefe cuando pueden coincidir en un ascensor.

El empleo, el envejecimiento, el derecho a una vida independiente y autónoma y el derecho para tomar sus propias decisiones son algunos de los grandes temas que se abordan en #TanComoTú.

Desde las entidades Down de España se está llevando a cabo en estas semanas una potente campaña en redes sociales invitando a la sociedad a unirse a la misma con el hashtag #TanComoTú y mostrando su apoyo a las personas del colectivo exigiendo una sociedad verdaderamente inclusiva.