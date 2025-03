A Coruña vivirá un fin de semana de temperaturas invernales: esta es la previsión

Amencemos co ceo despexado en case toda #Galicia o que nos permitiu observar o eclipse total da lúa.

📸puidemos facerlle unha foto desde as nosas instalacións en #SantiagodeCompostela😉

🌤️Venres e fin de semana de nordés, con frío e grandes claros. Algúns chuvascos no terzo norte pic.twitter.com/be8f6VLJOM