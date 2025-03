San Andrés y su entorno, en A Coruña, se apuntan al mercado de la reanimación comercial

Mientras duraron las obras de reurbanización de la calle San Andrés en el centro de A Coruña los comerciantes expresaron sus quejas por que los trabajos, que duraron un año, les causaron distinto daño: sobre todo pérdida de ingresos (que en algún caso motivó el cierre definitivo o temporal del negocio) por la dificultad de los vecinos para transitar por una zona ocupada todo el día por vallas, máquinas y obreros. Concluida la remodelación, el sector ya ha manifestado su satisfacción por ver acabada una transformación "necesaria" y su esperanza en que beneficie al comercio.

De momento, tres bajos de San Andrés están en proceso de reforma y los representantes comerciales señalan que en los últimos meses ha aumentado el número de consultas de interesados en distintos locales sin uso actual en la zona. Es, consideran los comerciantes, una manera de "testar" la situación y estudiar el ámbito a la espera de dar pasos más concretos, que podrían estar condicionados por la evolución de los precios de alquiler, que en algunos casos, apuntan, "se han disparado".

Solo en el tramo de San Andrés reformado, entre la iglesia Castrense y la plaza de Pontevedra y contando la plaza de Santa Catalina, hay 87 bajos comerciales: 14 están ocupados por negocios de hostelería, 20 están cerrados (alguno tapiado desde hace décadas) y 53 tienen actividad, entre los que hay que contar dos hoteles que ocupan sendos edificios y dos oficinas bancarias; es decir, tienen ocupación el 61% de los locales, seis de cada diez.

Si se tiene en cuenta la totalidad de la calle, hasta Estrecha de San Andrés, hay que añadir 21 establecimientos comerciales en funcionamiento, cuatro más de hostelería y solo uno en venta o alquiler, con lo que el porcentaje total de bajos vacíos entre Torreiro y plaza de Pontevedra se queda en el 18,5% (21 de 113).

En un tramo y otro de San Andrés, el ahora reformado y el arreglado hace años, hay trabajos en marcha en el interior de tres bajos, uno de ellos antes ocupado por un negocio de hostelería que mantendrá este uso, y otro, curiosamente, un establecimiento que se vio obligado a cerrar durante el tiempo que duró la reurbanización.

A la expectativa

"Esperamos que ahora se revitalice la zona". "Habrá que ver con el tiempo si la obra beneficia al comercio". Estas son impresiones de comerciantes de San Andrés a los que Quincemil preguntó cuando la calle, ahora concebida como bulevar, reabrió a finales de febrero. Opinan lo mismo los portavoces de asociaciones del sector, quienes también confirman el interés por los bajos que ahora están desocupados.

Una frutería sin actividad en el tramo reabierto de la calle San Andrés. Quincemil

"La publicidad que tiene la reforma es buena para el sector comercial. Nos llaman interesados, muchos, pero no dicen nada concreto para evitar que suban los precios, que ya han subido", cuenta José Luis Boado, presidente de Federación Unión Comercio Coruña (FUCC). "Yo creo que habrá más interés por hostelería que por comercio", prevé.

Desde Zona Comercial Obelisco también se confirma el aumento de llamadas a la asociación para conocer las condiciones de bajos vacíos en San Andrés, Calle Real, Panaderas, Orzán y otras calles del entorno: "No todos los que preguntan dan detalles de lo que quieren. Hay locales que cerraron y quedaron limpios, aunque en otros no se hizo nada y están mal en el interior. Creemos que hay que facilitar la llegada de nuevos negocios para darle más dinámica a la zona de San Andrés, pero si algunos propietarios se suben a la parra con los precios de alquiler, no va a ser de ayuda".

El portal Idealista recoge en la actualidad seis locales comerciales disponibles en San Andrés y sus alrededores de entre 100 y 200 metros cuadrados (solo uno de ellos subido el último mes), con precios de alquiler que van de los 800 a los 2.100 euros mensuales. Otra agencia inmobiliaria, Versalles, oferta cinco bajos en el mismo ámbito entre 400 y 1.750 euros de arrendamiento, alguno con la referencia de que la calle San Andrés acaba de ser remodelada.

Local comercial cerrado en la calle San Andrés. Quincemil

La Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña opta por la cautela antes de hacer pronósticos. "La calle se acaba de reabrir, tiene que coger vida", expresa su presidente, Héctor Cañete, quien admite no obstante que es una zona que puede generar interés para abrir negocios de hostelería: "Es zona de tránsito, de ámbito financiero y comercial, bien situada y sin viento. Puede haber espacio en las aceras para montar terrazas y dar servicios".

Distinta suerte

El entorno de San Andrés presenta numerosos establecimientos cerrados desde hace tiempo, pero también da oportunidad a nuevas experiencias empresariales que tienen distinta suerte: unos bajan la verja pronto porque no consiguen consolidar su oferta o no alcanzan para cubrir gastos mientras otros se mantienen porque cubren necesidades de ciudadanos y amortizan mejor.

Ocurre en la Calle Real, en Olmos, Panaderas, San Nicolás, Galera. En la plaza de San Andrés, por ejemplo, entre las calles Arco y la antigua General Mola, hay una veintena de locales, nueve abiertos y once cerrados, entre ellos algunos desde hace bastante tiempo. Puede que pronto tengan nueva vida comercial en un ámbito céntrico donde los coruñeses han recuperado las facilidades para desplazarse.